Sébastien Ogier a terminé la boucle matinale de cette première journée du rallye de Monte Carlo avec une avance de 40,4 secondes sur ses poursuivants. Ogier a remporté l’ES4 lors d’une matinée durant laquelle il n’a pas pris trop de risques, terminant quatrième de l’ES5.

"Je ne suis pas satisfait de mon pilotage dans celle-ci" expliquait-il après la cinquième spéciale. "Les conditions étaient plus sèches que prévu, j’avais prévu des pneus tendres et ce n’était pas une bonne idée. J’étais plutôt du côté de la prudence ce matin mais ce n’est pas mauvais au final".

Les fortes pluies prévues ne sont pas tombées et devraient arriver dans l’après-midi. Après son scratch dans la première spéciale du matin, Tänak a signé le troisième temps de l’ES4 et le second dans l’ES5, ce qui lui permet de grimper au deuxième rang du général, sept secondes devant Dani Sordo.

L’Espagnol était frustré après une erreur de son équipe qui lui a installé des pneus tendres au lieu des super-tendres, ce à quoi il attribue la perte de la deuxième place.

Sur le podium après l’ES3, son équipier Andreas Mikkelsen n’a pas été en mesure de prendre le départ de l’ES4 puisque sa voiture a lâché après un problème d’embrayage en liaison.

Aux quatrième et cinquième rangs, on trouve les deux autres Yaris d’Esapekka Lappi et Jari Matti Latvala, séparés par 12,7 secondes. Kris Meeke les suit à près d’une minute et trente secondes, ce qui repousse l’Irlandais à près de trois minutes des leaders.

Les deux autres Fiesta de M-Sport suivent Meeke. Bouffier a joué la prudence et veut terminer l’épreuve avant tout, tandis qu’Evans, après sa crevaison hier soir, a signé le meilleur temps dans l’ES5. Le top 10 est complété par Craig Breen qui a rencontré des problèmes de freins ce matin et pointe à près de cinq minutes d’Ogier.