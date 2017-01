Après le drame d’hier et une deuxième spéciale disputée dans des conditions particulières, le rallye de Monte Carlo reprend ses droits et pour la première fois depuis mercredi, la neige est au rendez-vous ! L’ES3 va se disputer sur une route majoritairement enneigée et glacée, ce qui ne laisse pas d’autre choix aux pilotes que d’embarquer six pneus clous !

Dès les premiers mètres de la spéciale, Sébastien Ogier est arrêté avant de repartir, après avoir mis sa Fiesta dans un fossé ! Le Français a clairement perdu du temps sur Thierry Neuville. Le premier intermédiaire ne trompe pas et Ogier pointe à 41 secondes du Belge ! Sordo pointe lui à 7.9s de son équipier.

La surprise vient de Latvala qui pointe avec 1.5s d’avance sur Neuville au premier intermédiaire ! Tänak pointe lui à 2 secondes de Neuville, et donc à 3.5s de Latvala.

Ogier s’est repris et ne concède qu’un dixième sur le secteur suivant à la Hyundai de Thierry Neuville, là où Sordo concède un peu plus, tandis que Meeke est dans le coup dès le début de la spéciale à moins de 2 secondes de Latvala.

De manière incroyable, Breen est dans les temps des WRC 2017 avec sa DS3 alors que Latvala perd un peu de temps et concède la tête du classement à Neuville au deuxième intermédiaire avant que Tänak ne lui vole avec un très bon deuxième secteur ! Il possède 4.9s d’avance sur Neuville.

Evans sort au même endroit que Sébastien Ogier et perd une petite quarantaine de secondes à son tour, M-Sport débute très mal cette deuxième journée ! Ogier en termine en 20’01"0.

Neuville en termine à son tour en 19’19"4, soit un écart de 41.6s ! Latvala perd du temps dans le troisième secteur, tout comme Sordo, et semble moins en confiance que Neuville qui n’a pas l’air d’assurer. Sordo en termine en 19’33"1.

Contrairement à ses équipiers chez M-Sport, Tänak continue à creuser l’écart au troisième intermédiaire, tandis que Meeke s’accroche au rythme de Neuville.

Evans perd beaucoup de temps, a-t-il endommagé sa Fiesta ? Latvala en termine avec une dizaine de secondes de retard sur Neuville et Tänak s’empare du meilleur temps en 19’17"8 ! Neuville déclarait avoir été prudent sur la fin de spéciale et l’Estonien en profite pour le dépasser.

Au deuxième pointage, Hänninen roule dans les temps de Neuville, légèrement plus rapide que son équipier chez Toyota ! Très belle entame du rallye pour celui qui a toujours réussi à être performant au Monte Carlo.

Meeke en termine avec seulement 7 dixièmes de retard sur Neuville et prend la 3e place provisoire ! Un classement qui devrait être bouleversé puisque Juho Hänninen pointe deuxième au dernier intermédiaire ! Breen en termine en 19’34"2, soit une seconde plus lent que Sordo, par exemple.

Hänninen rate son dernier secteur et signe un temps de 19’32"3, a-t-il été gêné par Evans qui était au ralenti sur la spéciale ? Ce dernier signe d’ailleurs un temps à plus de deux minutes de Tänak qui remporte donc cette spéciale devant Neuville qui creuse un peu plus l’écart au général !

Résultats de l’ES3 :

1. Ott Tänak Ford Fiesta 19min 17.8sec

2. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 19min 19.4sec

3. Kris Meeke Citroën C3 19min 20.1sec

4. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 19min 29.7sec

5. Juho Hänninen Toyota Yaris 19min 32.3sec

6. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 19min 33.1sec

7. Craig Breen Citroën DS3 19min 34.2sec

8. Stéphane Lefebvre Citroën C3 19min 52.7sec

9. Sébastien Ogier Ford Fiesta 20min 01.0sec

10. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 20min 15.5sec

Classement général après l’ES3 :

1. Neuville 34’20"5

2. Meeke +16.5

3. Tanak +17.8

4. Hanninen +27.9

5. Latvala +38.7

6. Breen +40.2

7. Sordo +40.3

8. Ogier +49.4