Après les événements de la première spéciale, annulée suite à l’accident de Hayden Paddon, la deuxième est retardée avant qu’une rumeur ne plane sur son éventuelle annulation. Un spectateur a bien été touché dans l’accident puis secouru, inconscient, sans que l’on n’en sache plus. Après un retard de près de 20 minutes, et alors que le rallye communique sur l’accident, la spéciale est lancée.

Sébastien Ogier s’élance à 23h18, trois minutes avant Neuville et neuf avant Sordo. Il semblerait que Paddon n’ait pas rejoint la seconde spéciale.

Ogier signe son premier secteur en 3’38"9 et Neuville prend le meilleur avec 2.4s d’avance sur le Français au même pointage ! Sordo est quant à lui à deux dixièmes du Français, il semble donc que la Hyundai soit plutôt à un bon niveau, voire au dessus de la Fiesta, en tous cas sur cette spéciale !

Au deuxième intermédiaire, Ogier perd une seconde de plus sur Neuville, les deux hommes étant séparés par moins de quatre secondes après huit minutes.

Latvala passe le premier intermédiaire avec 7.2 secondes de retard sur Ogier, soit 9.6 sur Neuville ! La Toyota montre peut-être là ses limites, à moins que le Finlandais préfère assurer, connaissant sa capacité à sortir sous la pression.

Sordo décroche complètement dans le deuxième secteur et perd 7.3s sur Ogier, soit 10.9 sur son équipier, Thierry Neuville. Ogier en termine sur la spéciale avec un temps de 15’08"9 au moment ou Neuville passe au troisième pointage, où il possède 5.3s d’avance sur Ogier ! Le Belge est dans un très bon rythme ! Tänak, parti près d’un quart d’heure après Ogier, n’est qu’à une seconde de ce dernier au premier pointage.

Ogier reconnaît que la spéciale et piégeuse : "Il y a des graviers et une section glacée, mais ce n’était pas une mauvaise spéciale". L’hémorragie de temps perdu continue pour Latvala qui pointe à 18.8s de Neuville au deuxième pointage !

Neuville en termine en 15’01"1, soit 7.8s de mieux qu’Ogier ! Le duel est lancé entre le champion et le vice champion du monde en titre. Meeke signe enfin un chrono significatif dans une spéciale chronométrée avec la C3 et possède 4.7s de retard sur Neuville au premier pointage.

De son côté, Sordo passe au troisième intermédiaire où il rend 18.9s à Neuville, montrant que la performance du Belge est plus que solide. Il se plaint d’un réglage moyen au niveau des suspensions mais reconnaît une bonne performance.

Tänak perd 9.8s sur Neuville dans deuxième secteur tandis que Latvala accuse 27 secondes de retard après le troisième ! La Toyota et son pilote semblent peiner. Sordo en termine en 15’27"7, soit 26.6s derrière Neuville !

Pendant ce temps, Meeke tient le rythme d’Ogier dans le deuxième secteur et pointe à 6.1s de Neuville après deux intermédiaires. Limitant les dégâts, Latvala termine en 15’29"5, soit à peine deux secondes moins bien que Sordo. La prudence a clairement été de mise pour le pilote Toyota. Tänak perd encore du temps dans la troisième partie du tracé.

"C’était une spéciale difficile" explique Latvala. "Il y avait des endroits humides, d’autres secs, et de la glace, sur laquelle j’ai été très prudent. Je ne voulais pas faire d’erreur, et si on est confiant sur la glace on peut gagner du temps".

Lefebvre est arrêté dans la spéciale ! Sa C3 est à l’arrêt puis repart lentement, pour ce qui semble être un problème mécanique. Tänak en finit de son côté en 15’20"5, soit 19.4s plus lent que Neuville.

Meeke passe également la ligne en 15’16"9, avec donc 15.8s de retard sur Neuville et 8" sur Ogier. Citroën confirme que Lefebvre a un problème mécanique, tandis que Hänninen ne semble même pas avoir pris le départ de la spéciale.

Breen en termine avec un très bon chrono ! Il rend moins de dix secondes à Meeke au volant d’une DS3 WRC de l’an dernier ! "Je suis dans une petite course de mon côté. Je ne pensais pas avoir piloté aussi bien. Je suis heureux de voir la fin de cette spéciale" déclare l’Irlandais, seul pilote au volant d’une WRC de 2016.

Evans et Hänninen partent bien après les autres WRC, à cause des difficultés à rallier la deuxième spéciale, et se montrent plutôt rapides en pointant respectivement à 1.6s et 4.6s d’Ogier.

Evans rend 11.1s à Neuville après le deuxième secteur alors que Hänninen s’en sort très bien, à 9.1s du Belge et près de 10 secondes plus rapide que Latvala sur l’autre Yaris !

Evans continue à perdre du temps sur Ogier et Tänak, et donc sur Neuville et Meeke, puisqu’il est à 17.9s du Belge après le troisième intermédiaire. Hänninen est à 13.1s de Neuville au même endroit !

Evans en termine en 15’22"1 et prend provisoirement le cinquième temps en attendant l’arrivée de Juho Hänninen ! Et c’est le troisième temps pour le pilote Toyota ! Il signe un temps de 15’16"1, soit huit dixièmes de mieux que Meeke ! Très belle performance pour le revenant en WRC et pour la nouvelle Yaris.

En WRC2, la lutte oppose essentiellement Abbring, sur la Hyundai i20 R5, et Andreas Mikkelsen qui est aligné sur une Skoda Fabia R5. Mikkelsen l’emporte dans la catégorie et Jan Kopecky, auteur d’un très bon dernier secteur, grille la politesse à Abbring pour une seconde.

A noter que Camilli prend la quatrième place du WRC2 devant Bryan Bouffier.

Le duel Neuville / Ogier est donc lancé, et on retrouve les quatre constructeurs aux quatre premières places avec les très bons résultats de Hänninen et Meeke. Pour le classement général, on n’en saura pas plus tant que la confirmation de l’annulation des chronos de la première spéciale n’aura pas été faite. Si ce n’est pas le cas, des temps forfaitaires pourraient être attribués.

Résultats de l’ES2 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 15min 01.1sec

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 15min 08.9sec

3. Juho Hänninen Toyota Yaris 15min 16.1sec

4. Kris Meeke Citroën C3 15min 16.9sec

5. Ott Tänak Ford Fiesta 15min 20.5sec

6. Elfyn Evans Ford Fiesta 15min 22.1sec

7. Craig Breen Citroën DS3 15min 26.5sec

8. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 15min 27.7sec

9. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 15min 29.5sec

10. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 15min 59.5sec