La première spéciale de 5km a apporté une surprise avec la victoire de Dani Sordo mais surtout, le problème moteur d’Ott Tänak ! Le moteur de l’Estonien ne fonctionne que sur deux cylindres et bien qu’il possède plus d’une minute d’avance sur Latvala, le temps perdu pourrait s’avérer énorme. Le podium est donc relancé, d’autant que des risques de neige sont annoncés. Ce Monte Carlo est décidément impitoyable ! Cette spéciale est identique à la Power Stage de ce midi et passe par le mythique Col de Turini.

Ott Tänak est finalement au départ de la spéciale après avoir travaillé sur sa Fiesta, l’inconnue restant les performances de cette dernière. Neuville signe le premier temps de référence dans le premier secteur en 3’46"2. Evans réplique avec 1.6s d’avance et Sordo signe le même chrono que le Gallois !

Latvala continue d’assurer et perd directement 4 secondes sur Neuville et donc plus de 5 secondes sur Evans et Sordo.

Neuville a attaqué fort dans le deuxième secteur et reprend près de 7 secondes a Evans ! La spéciale est sélective comme prévu et Sordo attaque, il posède plus de 8 secondes d’avance sur Neuville au deuxième intermédiaire !

Neuville en termine en 14’08"6, il explique : "J’ai piloté très prudemment, les pneus surchauffent énormément". Ogier est en avance au premier intermédiaire.

Evans n’a pas montré la même prudence et prend le meilleur temps pour 4 secondes ! Breen pointe en avance sur Neuville au deuxième passage, et en retard sur Sordo ! Le duel entre les deux hommes est à son comble et pourrait jouer une place sur le podium si Tänak ne termine pas la journée !

Sordo explose le chrono de Neuville en 13’52"6 ! Latvala continue de perdre du temps mais il peut clairement se le permettre pour éviter toute sortie et aller chercher un podium. Breen termine en 14’06"0, entre Evans et Neuville.

Tänak est arrivé en retard sur la spéciale et pourrait être pénalisé de près d’une minute. Il part plus tard que prévu et accuse plus de 10 secondes de retard au premier intermédiaire. La journée va être très longue pour l’Estonien, et pour M-Sport qui va espérer que Sébastien Ogier ne soit pas touché lui aussi. Latvala termine en 14’12"7.

Ogier roule dans les temps de Neuville, très loin du chrono incroyable de Sordo qui assure pourtant ne pas avoir attaqué ! On se demande ce qu’aurait donné son temps s’il l’avait fait.

Hänninen est également en difficulté puisqu’il a 16 secondes de retard au premier intermédiaire. Stéphane Lefebvre est le plus rapide au deuxième intermédiaire ! Trois secondes de mieux que Dani Sordo pour le Français qui vise le premier scratch de la Citroën C3 ! Ogier prend le troisième temps provisoire.

Meilleur temps pour Lefebvre en 13’51"1 ! Le Français va gagner sa première spéciale de l’année et la C3, la première de sa jeune carrière ! Le Français fait l’effort nécessaire pour revenir dans les points.

Quant à Ott Tänak, c’est la catastrophe avec près d’une minute de perdue sur le deuxième secteur. Le podium s’envole pour lui après un très beau rallye et l’objectif va maintenant être de terminer cette journée qui est prévue sans assistance.

Tänak termine à près de 1mn30 du meilleur temps, et perd déjà la deuxième place au profit de Jari-Matti Latvala qui n’en demandait pas tant ! Sordo prend la quatrième place à Breen pour deux secondes.

L’organisation annonce l’annulation de l’ES16 pour raisons de sécurité, à cause de spectateurs mal placés ! Le rallye reprendra pour la Power Stage à 12h18, ce sera la dernière spéciale du rallye !

Résultats de l’ES15 :

1. Stéphane Lefebvre Citroën C3 13min 51.1sec

2. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 13min 52.6sec

3. Elfyn Evans Ford Fiesta 14min 04.6sec

4. Sébastien Ogier Ford Fiesta 14min 05.2sec

5. Craig Breen Citroën DS3 14min 06.0sec

6. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 14min 08.6sec

7. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 14min 12.7sec

8. Kevin Abbring Hyundai i20 R5 14min 13.8sec

9. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 14min 17.4sec

10. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 14min 23.4sec

Classement général après l’ES15 :

1. Ogier 3H43’53"0

2. Latvala + 2’27"8

3. Tänak + 3’02"6

4. Sordo + 3’49"2

5. Breen + 3’51"4

6. Evans + 7’27"5

7. Mikkelsen + 9’37"6

8. Kopecky + 13’00"7

9. Bouffier + 15’31"1

10. Tidemand + 15’34"8