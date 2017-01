Le WRC dispute déjà la dernière spéciale du jour au Monte Carlo reprend le tracé de la deuxième spéciale nocturne de jeudi soir, longue de 25.49km. Neuville est toujours en tête avec un peu plus de 50 secondes d’avance sur Ogier qui a fait le break face à Tänak. Derrière, Latvala est isolé à la quatrième place, à trois minutes de Neuville et près d’une minute devant Sordo.

Comme depuis ce matin, c’est Elfyn Evans qui ouvre la route, ce qui lui a permis de signer deux scratchs, tandis que Ogier et Neuville en ont signé un chacun. Et tandis qu’Evans a nettement augmenté son niveau depuis hier, Tänak semblait un peu moins à son aise sur des spéciales majoritairement sèches où se situaient quelques zones glacées.

Au premier intermédaire, Evans est en tête face à Breen et Sordo et devance également Latvala. Les écarts sont minimes après ces trois premières minutes de spéciale. Sordo prend le meileur sur Evans au deuxième intermédiaire pour 1.5s. Ogier est quant à lui en avance dans le premier secteur, 1.1s sur Evans et 1.2s sur Neuville !

Evans en termine déjà en 14’27"5 pendant que Latvala et Tänak se rapprochent de son chrono dans le deuxième secteur, cette spéciale est décidément très serrée.

Ogier accélère encore dans le deuxième secteur et possède un peu plus de 5 secondes d’avance sur Evans et Sordo est au ralenti à 3km de l’arrivée ! Vraisemblablement une sortie de route pour l’Espagnol.

Et Neuville est à l’arrêt ! Crevaison et problème de suspension pour le Belge qui a du arrêter sa Hyundai ! Le rallye vient de lui échapper et de tourner à l’avantage de Sébastien Ogier, quelle malchance pour Neuville et Hyundai qui voit ses deux voitures rencontrer des problèmes sur cette fin de journée.

Tänak et Latvala ont terminé la spéciale à une dizaine de secondes d’Evans, dans un temps quasi similaire, et Ogier en termine finalement à 1.7s d’Evans. Le Français a peut-être eu vent du problème rencontré par son rival et sait maintenant qu’il récupère la tête de la course devant son équipier, Ott Tänak !

Hänninen a également rencontré un problème dans le premier secteur et a perdu plus de trois minutes, mais son rallye était déjà terminé en termes d’espoir de points.

Meeke pointe en avance au deuxième secteur et va enfin essayer de faire briller la C3 WRC qui n’a pas encore gagné la moindre spéciale. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul s’affairent à l’arrière de la i20 WRC afin de réparer et de repartir. Meeke prend finalement le troisième temps de la spéciale derrière Evans et Ogier.

Ce dernier prend donc la tête du classement général devant son équipier, Tänak, et M-Sport est maintenant en position pour faire un doublé et remporter sa première victoire depuis 2012 ! Latvala est provisoirement sur le podium, ce dont doit désormais rêver Toyota, d’autant que le Finlandais possède 1min20 d’avance sur Craig Breen et sa DS3.

En WRC-2, Mikkelsen est solidement installé en tête avec trois minutes d’avance sur Kopecky et plus de cinq minutes sur Bryan Bouffier. Pontus Tidemand amène une troisième Skoda à la quatrième place du classement du WRC-2 et se positionne à la 10e place du classement général. Après avoir perdu plus de 30 minutes à faire repartir sa voiture, Neuville pointe à la quinzième place au général.

Résultats de l’ES13 :

1. Elfyn Evans Ford Fiesta 14min 27.5sec

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 14min 29.2sec

3. Kris Meeke Citroën C3 14min 35.4sec

4. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 14min 36.7sec

5. Ott Tänak Ford Fiesta 14min 37.5sec

6. Craig Breen Citroën DS3 14min 45.9sec

7. Stéphane Lefebvre Citroën C3 14min 56.0sec

8. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 15min 14.1sec

9. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 15min 23.3sec

10. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 15min 40.3sec

Classement général après l’ES13 :

1. Ogier 3H26’10"7

2. Tänak + 47"1

3. Latvala + 2’20"6

4. Breen + 3’47"3

5. Sordo + 4’03"2

6. Evans + 7’27"2

7. Mikkelsen + 9’15"2

8. Kopecky + 12’34"4

9. Bouffier + 14’41"9

10. Tidemand + 14’59"3