Monaco va (encore !) construire de nouveaux stands et un nouveau paddock pour accueillir au mieux la Formule 1 dans ses rues étroites. Et ce pour la modique somme de 30 millions d´euros.

Ces changements seront étrennés lors de la course de 2018 mais ils auraient pu voir le jour cette année.

Le Prince Albert de Monaco a parlé de ce projet lors du Grand Prix de la semaine dernière.

"Monaco voulait préparer sa nouvelle voie des stands pour 2017, mais les ingénieurs étaient incapables de garantir qu’il pourraient les finir à temps. Par mesure de sécurité, le projet a donc été reporté à 2018," a-t-il confié.

L’information a été confirmée par Richard Micoud, le responsable des relations avec les médias de l’Automobile Club de Monaco.

"Oui, c’est vrai. La nouvelle voie des stands aura des garages à 2 niveaux. Les équipes auront finalement plus de place et ne vont plus se marcher sur les pieds."