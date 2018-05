Alexander Albon continue de prouver qu’il méritait bien son programme complet pour la saison 2018 en Formule 2, et a signé une troisième pole position consécutive après celles de Bakou et Barcelone. Le pilote Dams se place un peu plus chaque week-end comme l’un des favoris.

Il partira demain aux côtés de Nyck de Vries, solide en qualifications aujourd’hui et premier du deuxième groupe à 10 millièmes de seconde d’Albon. En effet, les qualifications étaient disputées en deux groupes pour éviter des problèmes de gêne entre les pilotes en piste.

La deuxième ligne sera composée d’Artem Markelov et Sergio Sette Camara, même si ce dernier a été victime d’un violent accident à Sainte Devote. Carlin a confirmé que le pilote est indemne mais le Brésilien se plaignait d’avoir l’impression d’une main cassée.

Antonio Fuoco et Luca Ghiotto seront en troisième ligne devant Maximilian Günther et Arjun Maini, tandis que Santino Ferrucci et Ralph Boschung complèteront le top 10.

C’est également en neuvième ligne qu’il faudra porter une certaine attention puisque Lando Norris partira 17e après une sortie de piste durant la séance, tandis que George Russell l’accompagnera, au 18e rang, après un souci moteur lui ayant coûté du temps en piste.