Le pilote de développement de Ferrari et leader du championnat GP2, Charles Leclerc, continue sur sa très belle lancée et a signé la pole position à Monaco, ce qui porte désormais son avance à 30 points au classement.

La séance a vu le peloton de 20 voitures divisé en deux groupes afin de ne pas surcharger la piste et de laisser aux pilotes l’opportunité de faire des tours clairs. Meilleur temps du premier groupe avec un temps de 1’19"309, Leclerc a dû attendre la fin de la séance du deuxième groupe pour valider sa pole position, de peu puisque Alexander Albon a signé un temps plus lent de seulement 12 millièmes.

Une enquête a toutefois été ouverte contre le Monégasque, qui a calé dans la voie des stands et n’a pas attendu une minute pour repartir, comme le stipule la règle.

En deuxième ligne, on retrouve Oliver Rowland et Artem Markelov tandis que Nobuharu Matsushita, victime d’un accident lors de la séance, partira cinquième devant Nato et King.

Huitième temps, Nyck de Vries recule à cause de sa pénalité et partira onzième derrière Ghiotto, Latifi et Gelael. Leclerc pourrait donc faire de nouveau la bonne opération au championnat.