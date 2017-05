C’est sous une température de 24° que commence la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat 2017 de F1.

C’est Sebastian Vettel qui avait signé le meilleur temps jeudi après-midi en 1’12”720. Ce sera donc le chrono à battre ce matin avant la qualification de cet après-midi durant laquelle on peut penser que les meilleurs se rapprocheront des 70 secondes au tour.

Les pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Jolyon Palmer qui signe les premiers chronos de référence en 1’17”701 et 1’16”075.

Ils sont ensuite deux à se relayer en tête du classement : Bottas (1’15”249, 1’14”122), Raikkonen (1’13”568), avant que Romain Grosjean parte à la faute à Mirabeau, mais le Français ne touche rien et la séance peut repartir.

Kimi Raikkonen se relance et améliore en 1’13”379, mais d’autres vont faire mieux que lui : Hamilton (1’13”230) et Vettel (1’12”890), Il reste 35 minutes avant le drapeau à damier.

De nombreux pilotes se plaignent d’être gênés par des voitures au ralenti dans le dernier secteur et Esteban Ocon s’en plaint à son équipe qui lui répond que “malheureusement, c’est comme ça à Monaco !”. Ce n’est pas faux…

Chez Mercedes, on dit à Lewis Hamilton que c’est lors du deuxième tour rapide que les pneus ultra tendres sont au meilleur de leur forme. Cela aura son importance cet après-midi en qualification.

Il reste 20 minutes lorsque Sebastian Vettel améliore en 1”12”558 et 1’12”395. Kimi Raikkonen prend la deuxième place en 1’12”875 devant Max Verstappen en 1’12”940.

Les Mercedes de Bottas et Hamilton suivent, mais elles ne semblent pas en mesure de se hisser au niveau des Ferrari, surtout celle de Vettel.

Un peu plus loin derrière, Stoffel Vandoorne étonne avec sa McLaren et son moteur Honda qui n’est pourtant pas le meilleur du plateau, loin s’en faut. Si tout se passe bien, le jeune Belge et son équipier du jour, Jenson Button, pourraient viser la Q3 cet après-midi.

Il reste 10 minutes lorsque le Français Esteban Ocon plante sa Force India dans le mur à la sortie de la Piscine. Le pilote va bien et la direction de course met la séance sous le contrôle de la voiture de sécurité virtuelle.

La séance est finalement relancée, pour quelques minutes seulement, et personne ne parviendra à déloger Sebastian Vettel de la première place .