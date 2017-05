La météo est toujours aussi belle à Monaco pour les essais libres 2 et les pilotes entrent tout de suite en action.

Nico Hulkenberg, qui a manqué presque toute la séance du matin, se lance pour rattraper le temps perdu. Il signe le premier temps de la séance, rapidement battu par Grosjean et Magnussen, les deux pilotes Haas F1.

Au bout de 6 minutes, c’est Vandoorne qui se signale avec le meilleur temps en 1:14.642, à plus d’une seconde toutefois du chrono record signé par Lewis Hamilton ce matin. La piste s’est toutefois gommée avec les essais de la Formule 2 et les temps devraient donc bien descendre encore dans l’après-midi.

Kvyat améliore nettement la marque en 1:14.031 alors qu’Esteban Ocon commet la première grosse erreur de ce week-end en allant taper les rails avec sa Force India avant le virage du Portier. Les triangles de suspension semblent avoir résisté à ce double choc avant-arrière mais le Français va rentrer au stand pour faire contrôler ça par ses mécaniciens.

Pendant ce temps Kvyat améliore encore en 1:13.758, Sainz se place derrière lui en 1:13.926. Palmer connait lui un problème mécanique et de la fumée s’échappe de sa Renault. Il doit se ranger avant le tunnel. Il reste encore 1h18 dans cette séance.

Toro Rosso poursuit son effort en piste et Kvyat signe le record du circuit en 1:13.331 ! Marcus Ericsson se fait lui une belle frayeur au Casino et va toucher le rail avec sa Sauber. Il rentre à son garage : son pneu et sa jante sont endommagés mais le reste de la C36 semble avoir tenu le coup.

A 14h20, Verstappen prend le 2e temps en 1:13.514 lors de son premier tour rapide, 1:13.486 lors du 2e. Le Hollandais poursuit son effort sur plusieurs tours mais il ne parvient pas à faire mieux.

Vettel entre enfin en piste, avec les super-tendres (et non les ultra-tendres). Il réussit au bout de plusieurs tours à monter au 3e rang en 1:13.573. Ricciardo réussit pendant ce temps le meilleur temps de la séance : 1:13.280 alors qu’il reste tout juste une heure de séance.

A 14h37, Raikkonen passe les pneus les plus tendres et il prend le 3e temps en 1:13.482, il se place ainsi juste devant Verstappen et Vettel alors que les Mercedes reprennent enfin la piste. Bottas et Hamilton avaient chuté jusqu’au 12e et 13e rang.

A mi-séance, Sainz rejoint Kvyat avec le 3e temps, juste derrière son équipier. Raikkonen bat juste après les deux Toro Rosso en 1:13.283, la Ferrari est à 3 millièmes de Ricciardo, toujours en tête.

A 14h47, Vettel prend le nouveau record du circuit, de manière assez nette en 1:12.759. La Red Bull de Ricciardo et son équipier sont repoussés à une demi-seconde. L’Allemand poursuit son effort et 5 minutes plus tard il améliore en 1:12.720. Pas de signe de réplique de Mercedes pour le moment, qui semble travailler avec des réservoirs davantage pleins pour le moment.

Il reste 37 minutes lorsque Lance Stroll se sort à Massenet, en partant en survirage. La Williams FW40 est bien amochée avec un aileron avant, un train avant droit et arrière arrachés. La séance est interrompue par un drapeau rouge pour dégager la voiture et vérifier le rail.

La séance est relancée à 15h pour 30 minutes. Ricciardo améliore son 2e temps, en 1:13.207 mais la plupart des pilotes entament maintenant le travail sur les longs relais, ce qui signifie que nous ne devrions pas voir beaucoup d’améliorations dans ces dernières minutes.

A 20 minutes de la fin, Vettel mène devant Ricciardo, Raikkonen, Kvyat, Sainz, Verstappen, Perez, Hamilton, Magnussen et Bottas. Les McLaren de Vandoorne et Button sont juste à la porte du top 10.

Aucune amélioration n’est à signaler dans le dernier quart d’heure et le classement de la séance est donc figé. Vettel s’impose donc nettement dans cette séance, avec le nouveau record du circuit. Mais les Mercedes ont bien caché leur jeu cette après-midi. Rendez-vous samedi matin, à 11h, pour les Libres 3 afin d’en savoir plus !