Il fait beau et chaud sur Monaco pour le coup d’envoi des essais libres 1. Les pilotes vont enfin pouvoir découvrir le circuit avec ces voitures larges et, dès le feu vert à 10h, tout le monde prend la piste pour un tour de vérification.

Max Verstappen poursuit son effort et signe déjà un premier temps en 1:19.424, rapidement battu par Valtteri Bottas. Le pilote Mercedes enchaine déjà les tours rapides les uns après les autres et fait descendre le meilleur temps jusqu’en 1:15.111 à la fin du premier quart d’heure.

Son équipier, Lewis Hamilton, est à 2 dixièmes, Verstappen à 6 dixièmes et Ricciardo à 1s4. Stroll et Sainz sont les deux autres pilotes à avoir signé un chrono dans ces 15 premières minutes.

Les choses sérieuses commencent pour les autres pilotes de la Formule 1 et les tours accumulés vont être importants pour prendre de la confiance. Verstappen prend le 2e temps à Hamilton à 10h17, au moment où les Mercedes rentrent aux stands après 11 tours déjà parcourus pour chacun.

Au bout de 20 minutes, changement de leader : Ricciardo prend le meilleur temps en 1:14.884. Peut-on espérer une surprise Red Bull ce week-end ? Du côté de Ferrari Vettel signe le 5e temps et Raikkonen le 8e mais tout cela n’est que très provisoire puisque, peu de temps après, la Ferrari de l’Allemand se porte nettement en tête en 1:14.289. Et il reste encore plus d’une heure d’essais dans cette séance...

Après 30 minutes, Vettel détient le meilleur temps devant Ricciardo et Raikkonen, qui est remonté à la 3e place devant Bottas. Sainz est 5e devant Verstappen (bloqué au garage pour un changement de fond plat), Hamilton, Kvyat, Ocon et Massa. Pour l’instant, personne n’a commis de faute, y compris Stroll, le plus actif avec déjà 20 tours à son actif (15e temps).

A 10h37, Daniil Kvyat poursuit son effort en piste et signe un très bon 2e temps, à 3 dixièmes de la Ferrari. Massa améliore aussi et prend le 4e temps, devant Sainz et Perez. Le Mexicain améliore encore et passe juste devant le Russe, à la 2e place.

Mercedes relance ses voitures en piste et les temps tombent à nouveau : Bottas prend le meilleur en 1:13.828, Hamilton le 2e en 1:13.945 à mi-séance. Le Britannique poursuit son effort et passe son équipier en 1:13.429 avec les records dans les trois secteurs. C’est le record de la piste, déjà ! Le ton est donné, d’autant plus que le triple champion du monde améliore encore de 4 millièmes lors du tour suivant...

Du côté de Ferrari et Red Bull on progresse mais à un peu plus de 30 minutes de la fin de la séance, Vettel est à 5 dixièmes de Hamilton, tout comme Ricciardo. Perez, 5e provisoire, est à plus d’une seconde.

Nico Hulkenberg peut enfin monter en piste, après avoir connu des soucis techniques avec sa Renault en début de séance. L’Allemand rentre de nouveau, avec d’autres soucis... Il n’a fait que 3 tours et aucun chrono. Quant à Marcus Ericsson, l’autre pilote sans chrono, il est immobilisé à son garage avec un souci de boîte de vitesses après 3 tours parcourus pour lui aussi.

A 11h, Vettel progresse d’une place dans la hiérarchie : il passe Bottas et prend le 2e temps, à un peu moins de 2 dixième de la Mercedes de Lewis Hamilton. Raikkonen améliore mais il est seulement 6e, à une seconde du meilleur temps. Au tour suivant il prend le 5e temps, à 7 dixièmes.

Verstappen peut enfin ressortir après son changement de fond plat alors qu’il reste 26 minutes dans la séance. En fond de classement, Jenson Button tourne déjà dans les mêmes chronos que Stoffel Vandoorne, ce qui rassure évidemment ceux qui avaient encore besoin de l’être. Mais il n’y aura pas de miracle côté performances : la McLaren est à plus de deux secondes de la Mercedes.

Voilà le Hollandais relancé dans des tours rapides : il prend le 5e temps, juste derrière son équipier, à 7 dixièmes du meilleur temps. Il améliore son temps, mais pas sa place, pour revenir à un peu plus de 4 dixièmes de Hamilton. Il reste 15 minutes dans cette Libre 1.

Verstappen poursuit ses efforts en piste et grignote un dixième, ce qui lui permet de prendre la 4e place à son équipier, Daniel Ricciardo... puis la 3e place à Bottas. Chez Mercedes, la chasse aux chronos semble maintenant terminée avec des simulations de longs relais en cours.

La hiérarchie n’évolue plus en fin de séance : Hamilton garde son meilleur temps devant Vettel et Verstappen. Suivent Bottas, Ricciardo, Kvyat, Raikkonen, Perez, Sainz et Ocon. Le Français boucle ce top 10 à une seconde tout juste du leader, les écarts sont serrés !

Les Libres 2 démarreront à 14h, en attendant de nombreuses informations seront publiées sur Nextgen-Auto.com.