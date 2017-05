Comme tout au long du week-end, il fait un temps splendide à Monaco pour la deuxième et dernière course de F2 de 2017 en Principauté. La température de la piste frôle les 50 °C quand Cecotto, huitième hier, prend place en pole position cet après-midi. A ses côtés se tient son coéquipier débutant Nyck De Vries tandis que le leader du championnat, Charles Leclerc, n’est que 17è suite à son abandon hier.

A l’extinction des feux, De Vries prend un meilleur départ que Cecotto Jr et le Néerlandais s’empare de la tête de la course à Sainte-Dévote. Derrière eux, il n’y a pas eu de grand changement, excepté Markelov qui a passé Matsushita et Fuoco qui a pris la dixième place à Canamasas. En fond de peloton, Leclerc essaie de remonter et réalise quelques beaux dépassements. A la fin du troisième tour, le Monégasque tente une attaque sur Nato à la Rascasse mais ça ne passe pas : le pilote PREMA touche la roue arrière droite du Français et Nato est contraint à l’abandon. Charles Leclerc écope d’une pénalité de 10 secondes pour cet incident.

Delétraz se voit quant à lui pénalisé de 5 secondes pour avoir coupé le premier virage. En tête, De Vries accentue tour après tour, petit à petit, son avance sur son coéquipier, qui est lui-même à l’abri vis à vis de Malja. Au 15ème tour, la Campos de Boschung est arrêtée en piste à Ste Dévote : il y a un souci sur la voiture et le Suisse doit abandonner.

A mi-course, l’écart entre De Vries et Cecotto grandit tandis que celui entre le Vénézuélien et Malja s’amoindrit. On entre dans les dix derniers tours et Markelov est très insistant derrière Albon : à la Rascasse, l’expérimenté russe plonge à l’intérieur tandis que le débutant d’ART est surpris et n’a d’autre choix que de laisser la Russian Time lui passer devant. Deux tours plus tard, Charles Leclerc abandonne.

Les cinq derniers tours s’annoncent chaud entre Cecotto, Malja, Ghiotto et Markelov, mais aucun ne parvient à trouver l’ouverture. Au milieu du peloton, Canamasas escalade la DAMS de Rowland : l’Espagnol passe par les stands pour changer d’aileron avant.

Devant, De Vries s’impose largement : après un début de saison malchanceux, c’est la première victoire en F2 du débutant néerlandais ! Rapax réalise le doublé puisque Cecotto Jr est deuxième alors que Malja complète le podium. Ghiotto est quatrième devant son coéquipier Markelov, et les deux ART d’Albon et Matsushita suivent. Huitième, King prend le dernier point. Neuvième, Rowland ne prend aucun point et reste deuxième au championnat, toujours trois points derrière Leclerc.