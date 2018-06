C’est en toute fin d’après-midi que se déroule cette deuxième course, à 17h20, mais il fait encore 27 °C dans l’air. Antonio Fuoco se positionne en pole devant Aitken. Au départ, Norris s’empare de la deuxième position tandis qu’on a encore des soucis de voitures qui calent, en l’occurrence celles de De Vries et Makino : Ghiotto est surpris et emboutit la voiture du Japonais à l’arrêt. La course est alors mise sous régime de voiture de sécurité virtuelle pendant deux tours.

Deuxième sur la grille de départ, Aitken connait de gros soucis avec sa voiture et rentre aux stands abandonner dès le troisième tour. Au cinquième tour, Sean Gelael décolle sur un vibreur à la piscine et va s’encastrer dans le rail en face. L’Indonésien est un peu sonné mais s’extrait finalement de sa PREMA. La voiture de sécurité entre en piste pendant que les commissaires s’activent pour nettoyer les nombreux débris.

Après cinq tours, la Safety Car s’efface et laisse Fuoco reprendre les commandes de la course, devant Norris et Delétraz. Cinquième, Markelov est plus rapide que Maini et cherche l’ouverture. Finalement, il la trouve à la Rascasse, au 17è tour. Maini est obligé de s’écarter et le Russe passe. Markelov fond maintenant sur Delétraz.

Markelov essaie de passer le Suisse à Ste Dévote, ils sont tous les deux côte à côte au début de la montée, puis Markelov se range finalement de nouveau derrière Delétraz. Très vite, une nouvelle voiture de sécurité virtuelle est mise en place : Russell a tapé le rail à la piscine. A peine le drapeau vert est-il de retour... que le drapeau jaune vient le remplacer ! Boschung est à l’arrêt au milieu de la piste et il faut dégager sa monoplace.

Markelov est déchaîné et se place une nouvelle fois côte à côte avec Delétraz mais ça ne passe toujours pas. Le Russe n’en peut plus d’être derrière et plus rapide, il tente encore, mais cette fois au dernier virage : sa roue avant gauche touche le pneu arrière gauche de Delétraz. Heureusement, aucun dégât n’est à déplorer.

A trois tours du drapeau à damiers, leur bagarre est mise entre parenthèses : en lutte avec Nissany hors des points, Albon emboutit la voiture de l’Israélien à la sortie du tunnel et la voiture de sécurité revient en piste.

La voiture de sécurité ne reste pas longtemps et quand elle rentre aux stands il reste encore deux tours... mais quelques secondes après le drapeau vert, la voiture de sécurité revient déjà !! Fukuzumi et Ferrucci se sont tous les deux fait piéger (sans se toucher) à la Rascasse, manquant le virage, et doivent abandonner.

La course se finit ainsi, sous régime de Safety Car, avec la victoire d’Antonio Fuoco devant Lando Norris et Louis Delétraz, qui aura bien résisté à Markelov, quatrième. Merhi est cinquième devant Maini, mais l’Indien se plaint que l’Espagnol l’a doublé sous la voiture de sécurité. Günther et Latifi (qui a fait deux arrêts aux stands !) terminent aussi dans les points. Après leurs problèmes du départ De Vries et Ghiotto complètent ce classement où seules dix voitures ont vu l’arrivée.