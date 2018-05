La première course du week-end en Formule 2 possédait de nombreux enjeux, puisque deux des leaders du championnat, Lando Norris et George Russell, partaient en fond de grille.

Dès l’extinction des feux, Santino Ferrucci calait tandis que Antonio Fuoco tassait Luca Ghiotto contre le mur, provoquant l’abandon de ce dernier et le déploiement de la voiture de sécurité. Fuoco écopait rapidement d’un drive through dont il ne manquait pas de se plaindre.

La course était rapidement relancée, et Russell tentait rapidement un dépassement à la Rascasse, qui se soldait par un accident et un abandon pour le pilote ART. Un peu plus tard, Norris percutait Ralph Boschung. Une première fois sans conséquences à l’épingle, et une deuxième fois dans Anthony Noghes, provoquant l’abandon du pilote MP Motorsport et une nouvelle entrée de la voiture de sécurité en piste.

Durant l’intervention de celle-ci, Nyck De Vries, calé dans les échappements du leader, Alexander Albon, plongeait dans les stands. Albon, surpris de voir son rival aller aux stands, plongeait pour le contrer mais les deux hommes s’accrochaient. Le fautif se retrouvait coincé en tête à queue tandis que De Vries, ayant également percuté le mur, passait plus longuement dans son emplacement. Les deux hommes ont fini par abandonner plus tard.

Artem Markelov, qui avait hérité de la tête de la course, s’efforçait de creuser l’écart sur Sean Gelael, le premier des pilotes ayant ravitaillé. Le Russe a très bien géré ses pneus malgré leur usure et est parvenu à prendre une avance suffisante pour ressortir devant l’Indonésien.

Markelov a remporté la course avec 10 secondes d’avance sur Gelael, et 15 secondes sur Roberto Mehri. Louis Delétraz termine quatrième devant Arjun Maini et Lando Norris, qui ne fait finalement pas une mauvaise opération malgré son drive through. Fuoco et Jack Aitken, respectivement huitième et septième, partiront en première ligne de la deuxième course, demain après-midi.