Comme attendu à la fin de l’année dernière, la FIA a revu le règlement sportif afin que les pilotes soient moins souvent pénalisés en 2017.

Ainsi l’article 38.1 a été considérablement simplifié et stipule désormais que :

"A moins qu’il soit clair pour les commissaires qu’un pilote a été totalement ou très grandement responsable d’un incident, aucune pénalité ne sera imposée."

Et même si Charlie Whiting, le directeur de course, reporte un incident, les commissaires ont maintenant le pouvoir "de décider de lancer ou non une enquête".

Cependant ces commissaires ont aussi la possibilité de lancer par eux-mêmes une enquête, si nécessaire, sans rapport préalable donné par Whiting.

De nouvelles pénalités ont toutefois été prévues au cas où un pilote ne pourrait les effectuer lors d’une course, à cause d’un abandon.

Les pénalités en question sont celles de cinq secondes, dix secondes, les passages par la voie des stands et les stop and go de dix secondes. Ces sanctions seront converties en pénalités de recul de places sur la grille de départ pour le Grand Prix suivant.

Enfin, les équipes ne pourront plus faire appel des pénalités concernant un recul de places sur les grilles de départ.