Un vent d’inquiétude souffle sur le paddock. Cette saison, la nouvelle réglementation devrait rendre bien plus compliqués les dépassements en course ; les voitures auraient ainsi plus de mal à se suivre en piste, sans compter qu’elles seront bien plus larges !

Ross Brawn, nouveau manager des sports mécaniques pour Liberty Media, veut explorer de nombreuses pistes avant de prendre une décision…

« Honnêtement, je ne sais pas quelles pourraient être les solutions. Une chose que je veux faire avec la FOM, c’est créer la capacité d’étudier ces sujets. La FOM n’a jamais eu cette possibilité et a toujours dû entendre les opinions d’autres parties. La FIA y participe un peu, mais ce que je voudrais c’est créer un petit groupe de personnes au sein de la FOM qui ont l’expérience et les connaissances pour regarder ces problèmes et ces difficultés, de telle sorte que nous puissions avoir notre propre opinion sur ce que pourrait être la solution. Nous travaillerons avec les équipes, bien sûr, et avec la FIA, mais nous aurions aussi nos propres connaissances. Je ne sais pas jusqu’où tout cela irait, parce que vous êtes limités sur ce que pouvez faire. »

Le DRS est la cause principale des dépassements en F1 à ce jour, mais Ross Brawn entend aussi le supprimer…

« Comme je l’ai dit, je ne suis pas honnêtement un grand fan du DRS. Il résout artificiellement un problème que nous n’avons pas voulu aborder. Un dépassement avec le DRS n’a pas la même qualité ou le même mérite qu’un dépassement à part entière. Le fait que vous puissiez appuyer sur un bouton et presque dépasser signifie que nous ne voyons plus des manœuvres de dépassement. Nous ne savons pas quand se produit un dépassement qui soit vraiment de qualité, parce que tout est une question de bouton maintenant. Il y a d’autres portions du circuit où parfois quelque chose arrive, et vous pensez vraiment ‘ça alors, c’était formidable !’, parce que vous savez que ce n’était pas le DRS et qu’un pilote a plongé à l’intérieur d’un virage, ou quelque chose comme ça. C’est réellement un sujet que j’aimerais aborder avec tout le monde pour trouver une solution. Mais c’est assez fondamental parce que cela concerne le ratio entre l’aérodynamique et l’adhérence mécanique. »

« Je me suis occupé des deux par le passé, et l’aérodynamique est quelque chose de très important pour rendre une voiture attractive. Si vous continuez de faire fonctionner votre programme en soufflerie, vos chiffres ne cesseront de s’améliorer et vous saurez que vous serez plus rapides dans ce cas. C’est addictif. Donc, les gens ne vont pas abandonner cet aspect facilement, mais ce sera quelque chose que nous allons regarder – le ratio entre l’aérodynamique et l’adhérence mécanique. Tout le monde dit la même chose depuis quelque temps, mais nous n’avons jamais saisi ce sujet à bras le corps. »

Si la mauvaise nouvelle au sujet des dépassements venait à se confirmer cette année, Ross Brawn n’exclurait donc pas un retour en arrière…

« Je pense que 2017 va être très intéressant, parce que de ce que j’ai perçu, nous nous sommes dirigés de nouveau vers cette direction – un accent plus prononcé sur l’aérodynamique, et je pense que nous aurons un exemple parfait pour savoir si la situation s’améliore ou empire. Donc nous aurons un test sur le terrain, durant la saison. Tout ceci pourrait un peu chambouler la hiérarchie, et c’est une chose très importante, mais si nous finissons avec des voitures qui ont de plus en plus de difficultés à courir l’une contre l’autre, alors je pense que nous devrons prendre en compte ce fait comme une indication claire, pour nous amener à nécessairement repenser cet aspect sur le long-terme. »

« Je ne veux pas que nous réagissions de manière trop instinctive, parce que cela désavantagera quelqu’un, et nous ne le voulons pas. Nous voulons planifier des changements assez longtemps à l’avance pour que personne ne se sente désavantagé. »