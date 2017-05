Giancarlo Minardi n’est plus engagé en F1 depuis que Red Bull a racheté sa petite écurie, mais l’Italien de 69 ans continue de suivre de près cette saison 2017. Au dernier Grand Prix de Russie, il a assisté comme chacun à une course relativement peu animée, avec un seul dépassement pour l’ensemble du Grand Prix. De nombreux observateurs ont ainsi relevé que les nouvelles règles avaient rendu les dépassements plus difficiles, notamment en augmentant l’appui aérodynamique de manière sensible.

Cependant, pour Giancarlo Minardi, le nombre de dépassements ne fait pas tout. Il existe d’autres critères pour juger du spectacle d’une course, et le nouveau règlement donne au bout du compte satisfaction sur ce point.

« J’analyse un Grand Prix grâce aux chronos des pilotes, et ce qui était remarquable, c’était de voir combien le Grand Prix était serré. Il y avait les trois protagonistes, Bottas, Vettel et Räikkönen, mais aussi Verstappen qui améliorait ses temps tour après tout. C’était un beau combat. »

Le grand absent parmi ce trio était bien sûr Lewis Hamilton, réduit à l’impuissance en Russie et largement battu par son coéquipier Valtteri Bottas.

« Tout d’abord, je pense que Lewis Hamilton a sous-estimé Valtteri Bottas » estime Giancarlo Minardi. « Hamilton est un pilote solide mais il se démoralise facilement. »

En tant qu’Italien, le natif de Faenza (où est installée l’usine actuelle de Toro Rosso) se réjouit bien évidemment du retour en grâce de Ferrari, qui fait plus que tenir la dragée haute à Mercedes en ce début de saison. Minardi relève cependant le manque de performance actuel de Kimi Räikkönen face à son coéquipier…

« J’ai soutenu pendant des années que Ferrari n’avait pas besoin d’aller chercher des ingénieurs à l’étranger. Maintenant, l’équipe ne doit pas se relâcher mais doit continuer à travailler. Elle doit croire en sa capacité à construire un nouveau cycle victorieux après l’ère Schumi-Todt. »

« Je ne comprends pas les tours rapides de Kimi Räikkönen en fin de course [à Sotchi]. Que faisait-il au début de la course ? Même à Bahreïn, il s’est plaint des pneus et ensuite a fait son meilleur tour à deux boucles de l’arrivée. Pour moi, Kimi Räikkönen demeure un mystère, et c’est malheureux, parce que s’il allait aussi vite qu’il le devrait, alors le titre constructeurs serait à la portée de Ferrari. »