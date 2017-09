Andreas Mikkelsen a signé un contrat de deux ans avec Hyundai afin d’effectuer son retour à temps plein au plus haut niveau en 2018 et 2019.

Avec son copilote Anders Jæger, le Norvégien disputera tous les rendez-vous de la saison 2018 au volant d’une i20 Coupe WRC.

L’équipage rejoindra ceux déjà engagés et sous contrat avec Hyundai en 2018 : Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul, Dani Sordo - Marc Martí et Hayden Paddon - Seb Marshall.

Après avoir perdu son volant lors du retrait soudain de Volkswagen, Andreas Mikkelsen s’est réjoui de l’opportunité offerte par Hyundai.

« Avant même mon premier rallye au sein de l’équipe, je me sentais vite bien intégré », confiait-il. « Il me semble évident que je rejoins une équipe de classe mondiale ayant de bonnes chances de se battre pour les titres pilotes et constructeurs. »

« J’ai hâte de les aider à atteindre ces objectifs dès le prochain Rallye Monte-Carlo tout en faisant savoir que je suis dans le coup pour la couronne chez les pilotes. »

Avant cela, Andreas Mikkelsen rejoindra l’équipe Hyundai pour les trois derniers rallyes de la saison, à commencer par le prochain RallyRACC Catalunya - Rally de España (5-8 octobre).

Michel Nandan, Team Principal, se montre confiant sur l’apport que le Norvégien aura pour sa structure.

« Andreas est l’un de ces pilotes de rallyes qui s’intègrent rapidement pour faire le boulot », assurait-il. « Sa détermination et son professionnalisme étaient visibles durant ses visites à l’usine d’Alzenau. »

« Nous sommes ravis de l’accueillir pour deux saisons à temps plein. Il a déjà eu l’occasion d’essayer la Hyundai i20 Coupe WRC en essais tout en nous offrant de précieux retours positifs. Il a également pris le volant de notre i20 R5 et cela lui a permis de s’intégrer à tous les échelons de notre structure. Nous sommes impatients de le voir à l’œuvre sous les couleurs de Hyundai Motorsport durant les trois dernières épreuves de la saison, l’an prochain et au-delà ! »