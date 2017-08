Au terme d’un Rallye d’Allemagne empreint de panache et de maîtrise, Andreas Mikkelsen et Anders Jæger offrent la deuxième place à Citroën Total Abu Dhabi WRT. Le résultat de l’équipe est complété par Craig Breen et Scott Martin, qui terminent cinquièmes pour la… sixième fois de la saison !

La troisième et dernière étape du Rallye d’Allemagne se composait de deux passages dans les spéciales de Losheim am See et St. Wendeler Land, enchaînés sans assistance.

Deuxième du classement général, Andreas Mikkelsen quittait l’assistance avec un esprit conquérant, bien décidé à maintenir la pression sur Ott Tänak et à contenir un éventuel retour de Sébastien Ogier.

Le Norvégien mettait aussitôt son plan en application : avec deux deuxièmes temps – à quelques dixièmes du scratch – lors du premier passage dans les spéciales, il revenait à 18’’ de Tänak et portait l’écart sur Ogier à 19’’3.

Le début de la matinée était également positif pour Craig Breen, qui se rapprochait de la cinquième position. Après l’ES19, l’Irlandais n’était plus qu’à 7’’1 d’Elfyn Evans.

Poursuivant son effort, l’Irlandais signait son premier scratch du rallye dans Losheim am See 2. Dans la Power Stage, il concluait sa remontée en prenant définitivement l’avantage sur son rival. Après le Monte-Carlo, la Suède, la Corse, le Portugal et la Finlande, Craig Breen et Scott Martin alignaient un sixième top 5 cette saison !

Sur une route fortement dégradée par le passage des voitures, Andreas Mikkelsen ne mettait pas en péril sa deuxième place. Au point stop de la Power Stage, le Norvégien alignait un large sourire en s’adjugeant le 21e podium de sa carrière en WRC.

La prochaine manche du Championnat du Monde des Rallyes se déroulera après une longue pause : le RallyRACC Catalunya – Rally de España est programmé du 6 au 8 octobre.

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

« Ce résultat est très important pour toute l’équipe et il vient récompenser l’énorme travail fourni pour préparer ce Rallye d’Allemagne. Cela faisait longtemps que nous attendions de placer deux voitures dans le top 5 et nous obtenons ainsi notre deuxième meilleur résultat de la saison grâce à Andreas Mikkelsen. Nous avons également atteint l’objectif de signer plusieurs scratches, aussi bien avec Andreas que Craig Breen. Cette nouvelle cinquième place vient récompenser sa régularité depuis le début de la saison. »

Andreas Mikkelsen

« Je suis très heureux, je crois qu’il s’agit de la plus belle deuxième place de ma carrière ! Je suis fier de ce que Citroën Racing, Anders et moi avons réussi à produire ce week-end. Malgré notre position de départ défavorable le premier jour, nous avons réussi à nous maintenir dans la bagarre pour la première place, au prix d’une grosse attaque. Nous avons fait quelques petites erreurs par la suite, mais je suis satisfait d’avoir maintenu Sébastien Ogier derrière nous. »

Craig Breen

« C’est presque incroyable d’être à nouveau cinquièmes, mais cela démontre notre constance. J’ai attaqué jusqu’au bout, jusqu’à la dernière bosse de la Power Stage. L’atterrissage a été si rude que le pare-brise s’est fendu ! Mais nous avons ainsi réussi à rentrer dans le top 5 et cela nous permet d’afficher un bilan positif à la fin de ce week-end. Nous avons beaucoup appris sur une épreuve que je connaissais peu et cela me sera utile à l’avenir. »