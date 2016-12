Comme nous le rapportions dernièrement, Mick Schumacher va débuter en Formule 3 l´an prochain, ce qui signifie que le fils du septuple champion du monde se rapproche encore plus de son rêve de piloter un jour en Formule 1.

Le jeune pilote ne cache pas ses intentions de rejoindre le pinacle des sports mécaniques. Mais bien sûr, il ne souhaite pas faire le nombre : il veut aussi remporter le titre de champion du monde, tout comme l´a fait dernièrement son compatriote Nico Rosberg.

« C´est mon but, en tout cas » déclare-t-il. « Tous les pilotes désirent cela. »

« En attendant, la Formule 3 est le prochain palier à passer pour moi et je suis déjà impatient. 2017 sera certainement un défi mais les tests des dernières semaines ont montré qu´une F3 est très sympa à piloter. Cette catégorie a fait émerger les plus grands noms. Elle est très professionnelle, elle est proche de ce qu´on peut trouver en Formule 1. »

Alors que Max Verstappen a démontré l´an dernier que l´on peut débuter et avoir du succès en Formule 1 très jeune, Mick Schumacher préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs et ne compte pas brûler les étapes.

« Je rejoindrai la Formule 1 quand je me sentirai prêt à faire ce pas en avant. Mais je saurai ce genre de choses que lorsque le moment se présentera à moi. Je fais les choses comme il me semble juste de les faire. »

Le jeune homme montre beaucoup de respect envers les pilotes actuels qui sont en catégorie reine. Aucun d´entre eux n´a sa préférence, parce que selon lui, ils méritent tous leur place.

« Ils réalisent un travail énorme. Il n´y a que 22 pilotes qui méritent chaque année de recevoir un tel cockpit. »

Mick Schumacher reconnaît que piloter est ce qu´il aime et sait faire le mieux. Il ne se sent pas contraint par son héritage familial.

« Même s´il y a beaucoup d’attention sur moi, je ne souhaite qu´une chose, c´est courir. C´est la chose la plus importante. Piloter est une chose naturelle pour moi et c´est peut-être pour cela que c´est plus facile pour moi que pour les autres fils de pilotes. »