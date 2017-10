12e du championnat de Formule 3 pour sa première saison dans la discipline (juste derrière Harrison Newey, le fils d’Adrian, pour l’anecdote), Mick Schumacher devrait selon toute vraisemblance continuer dans la même catégorie la saison prochaine.

« J’ai abordé ma première saison de F3 avec l’objectif d’en apprendre autant que possible. C’est ce qui est arrivé cette année, et je suis vraiment heureux, j’essaie de m’améliorer dans chaque domaine. »

« Quand je serai prêt, je passerai à la prochaine étape, mais d’abord, je dois faire mes preuves » confie le fils de Michael.

Il est donc « très probable » selon ses dires qu’il reste une saison de plus en F3, avec l’équipe Prema. « Faire quelque chose d’autre n’aurait aucun sens dans la situation actuelle. »

Mick Schumacher souffre néanmoins de la comparaison avec Lando Norris, le protégé de McLaren, qui a été sacré champion et a dominé la discipline.

« Je me concentre sur moi-même, et je ne regarde pas les autres pilotes » assure Mick. « Tout le monde progresse à son rythme, ce n’est pas comparable. Je prends les étapes une par une, et j’essaie de me préparer aussi bien que possible pour le futur. »

Le futur ? C’est-à-dire ? Quel est le but de Mick Schumacher ?

« Mon objectif demeure la F1. Ce qui est arrivé cette année est arrivé et j’en suis très heureux. »