Mick Schumacher réussira-t-il lors des prochaines années à passer de la F3 à la F1 pour ainsi marcher sur les traces de son père ?

Pour Mika Hakkinen, qui soutient aujourd’hui la carrière de Mick et l’initiative « Keep Fighting Michael », il ne faut surtout pas se précipiter. Mick a certes 18 ans comme Lance Stroll, mais il ne lui faut pas brûler les étapes.

« Ce n’est pas le bon moment pour parler de la F1 pour Mick selon moi. Il est toujours un jeune homme et doit faire ses preuves dans pas mal de domaines. »

« Mais ce qui est important, c’est qu’il veut gagner plus de courses. Si vous êtes humble et assoiffé de victoires, si votre but est d’être un gagnant, alors vous essayez de vous améliorer pour devenir un meilleur pilote de course. C’est exactement ce dont vous avez besoin. Et quand je parle à Mick, je sens qu’il veut être un gagnant. »

Avec 55 points marqués jusqu’à présent en F3, Mick Schumacher occupe actuellement la 11e place du classement des pilotes, juste devant Pedro Piquet, le fils de Nelson.