Il ne veut pas brûler les étapes. Certes, Mick Schumacher a eu 18 ans en mars dernier (soit l’âge de Lance Stroll) et Max Verstappen avait déjà commencé à courir en F1 avant sa majorité. Mais le fils de Michael fait preuve d’une maturité certaine : il admet aujourd’hui qu’il est encore loin d’être prêt pour faire le grand saut en F1.

« Verstappen et Stroll ont franchi tôt le palier pour entrer en F1, mais je ne suis pas encore prêt de mon côté » a confié Mick.

Il est difficile de donner tort à Mick Schumacher, qui sort tout juste d’une saison en F4, sans avoir du reste remporté le titre dans cette catégorie junior.

« Eh bien, ça n’a pas encore fonctionné. Je ne suis pas assez constant, probablement. Mais mon but pour ces prochaines années est de gagner, bien sûr. »

Cette année, Mick Schumacher fera ses débuts en F3 Européenne, l’ancienne série de ces mêmes Max Verstappen et Lance Stroll. Cependant le jeune Allemand ne se fixe pas des objectifs trop élevés.

« C’est ma première année donc il s’agit d’apprendre et d’essayer d’être à l’avant du classement des rookies. Pour le moment, je poursuis mon chemin, je dois toujours faire mes preuves comme pilote, et m’améliorer encore un peu. La F3 commence à Silverstone ce week-end et, avant de me fixer un objectif précis, je dois voir à quoi ça ressemble. J’en saurai plus après cette course, là où je dois travailler. »

La F3 est aussi un excellent moyen pour un jeune pilote de grappiller des points pour obtenir sa superlicence, bien que Mick Schumacher assure qu’il n’y a « pas de plan » sur ce sujet.

L’intérêt médiatique porté à sa carrière déplaît-il d’une manière générale à Mick Schumacher ? Est-ce que cela ne lui cause pas trop de pression ?

« Cela signifie que je fais déjà bien les choses. J’essaie toujours de faire au mieux. Je veux courir contre les meilleurs, et ils sont déjà tous en F1. L’attention des médias fait partie du sport. C’est mieux si je m’y habitue maintenant plutôt que plus tard, quand cet intérêt sera peut-être deux fois plus marqué. »