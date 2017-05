Avec ses sept titres de champion du monde et ses nombreux records en Formule 1, Michael Schumacher a fait rêver des milliers de fans. Un d’entre eux est particulièrement « fier » de tout ce que le Baron Rouge a accompli dans sa carrière : son fils, Mick.

"Il était le meilleur de son époque et il est toujours le meilleur" déclare-t-il.

"C´est la raison pour laquelle mon père est mon modèle – et que je suis fier de ses succès."

Un exemple très inspirant : le jeune pilote, qui continue de faire son expérience en Formule 3, ne veut pas seulement pouvoir piloter en catégorie reine.

"Pour être tout à fait honnête : devenir champion du monde de Formule 1 est pour moi le but ultime. Quand j´ai décidé une chose, je veux vraiment la faire. J´adore la course et quand tu gagnes des championnats, cela t´apporte encore plus que le pilotage pur. »

A Monza, Mick Schumacher est monté pour la première fois sur un podium de cette saison 2017 de Formule 3.

« Pour le moment, je me concentre sur moi-même, j´essaie de donner le meilleur de moi-même en Formule 3 et j´essaie de montrer ce que je suis capable de faire. Ensuite, j´espère qu´un jour je piloterai en Formule 1. »

Le jeune Allemand révèle qu´il apprécie regarder des vidéos du temps où son père rivalisait avec Mika Häkkinen.

« Aujourd´hui, je regarde volontiers des courses d´avant, afin d´apprendre – par exemple, pour voir quelles stratégies réussissaient à l´époque. »

Mick Schumacher avoue que, lorsque son père a remporté pour la dernière fois un championnat de F1, il n´a pas vraiment réalisé ce qu´il se passait sportivement sur la piste. C´était en 2004 et il n´avait à l´époque que 5 ans.

« Je n´avais d´yeux que pour mon père... »