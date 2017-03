Kris Meeke est le vainqueur du Guanajuato Rally Mexico en dépit d’une frayeur lorsqu’il quittait la piste pour atterrir dans un parking destiné aux spectateurs dans le dernier kilomètre.

En attaquant l’ultime spéciale dans les montagnes surplombant León avec quarante secondes d’avance sur Sébastien Ogier, Kris Meeke semblait certain d’avoir une quatrième victoire en poche.

Las, après quatre jours d’effort, il commettait une erreur à 750 mètres de l’arrivée qui faisait traverser sa Citroën C3 dans une haie pour atterrir dans une zone de stationnement destinée aux spectateurs.

Désorienté, Meeke naviguait à toute allure entre les véhicules immobilisés pour revenir sur la piste. Il repérait finalement une issue avant de rallier l’arrivée en dépit d’une crevaison et la présence d’un cordon de sécurité sur sa voiture de course.

Les chronomètres étaient néanmoins formels, le Britannique conservait l’avantage et mettait fin à un début de saison décevant en s’imposant pour 13"8. Avec Citroën, le duo s’offre sa première victoire de l’année et le pilote remonte désormais à la sixième position du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

« J’ai été surpris par une compression sur un droite rapide après un saut », expliquait-il. « Je suis chanceux. C’est une certaine manière de conclure un rallye, mais je n’en avais pas besoin. »

« Je tentais absolument de retrouver mon chemin entre les voitures garées, puis la sortie. J’ai eu beaucoup de chance… »

L’erreur du vainqueur laissait des regrets à Sébastien Ogier, qui avait perdu beaucoup de temps la veille en partant en tête-à-queue. La deuxième place du Français lui permet toutefois de placer sa Ford Fiesta en tête du général avant huit points d’avance sur Jari-Matti Latvala.

À 45"9 du Français, Thierry Neuville complétait le podium - son premier de l’année après avoir perdu gros alors qu’il occupait la tête sur les deux premières manches de la saison. Malchanceux au Monte-Carlo et en Suède, le Belge s’offrait aussi un maximum de points en signant le meilleur temps de la Power Stage au volant de sa Hyundai i20.

Quatrième, Ott Tänak poursuivait son début de saison régulier avec sa Ford Fiesta. Il devançait Hayden Paddon de plus d’une minute. Ce dernier ne cachait pas sa frustration causée par plusieurs problèmes techniques, mais il signait au Mexique son meilleur résultat de l’année.

Jari-Matti Latvala et Juho Hänninen, les deux représentants du Toyota Gazoo Racing, se classaient sixième et septième. Si le premier était ralenti par une Yaris en surchauffe et des problèmes de freins, son compatriote terminait l’épreuve après y avoir été malade de bout en bout.

Dani Sordo, Elfyn Evans et Pontus Tidemand, premier en WRC 2, complétaient le top dix.

Le championnat retrouvera l’Europe le mois prochain pour la prochaine manche du calendrier. L’île de beauté corse accueillera le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse - quatrième épreuve de la saison et première intégralement sur asphalte- du 6 au 9 avril.