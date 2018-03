Le pilote de la Citroën C3 a repris 4"3 à Dani Sordo, qui s’est montré prudent dans ce chrono. Il réduit l’écart à 12"3, avec quatre spéciales restant à disputer lors de cette longue première journée.

"C’est plus agréable au second passage, il y a plus de grip et nous avons les bons pneus", se réjouit le Britannique, qui a également creusé l’écart sur Ott Tänak, le nouveau troisième.

À l’opposé de Meeke, qui a choisi les pneus Michelin à gomme dure, Sordo a opté pour un panachage entre durs et tendres. À l’arrivée de la spéciale, il a vite sauté hors de sa voiture pour examiner leur dégradation.

"J’ai essayé de conduire et n’étant pas trop agressif. J’avais les tendres à l’arrière et la voiture bougeait pas mal", expliquait Sordo, qui a également été ralenti par la poussière de Suninen dans les deux derniers kilomètres.

Pour Ott Tänak, le quatrième temps a été suffisant pour déposséder Sébastien Loeb de la troisième place du général. Le nonuple Champion du Monde avait perdu un peu de temps lors d’un tout-droit : "Je n’ai pas vu le carrefour car je regardais encore plus loin. J’ai freiné trop tard."

Deuxième de la spéciale, Sébastien Ogier s’est détaché d’Andreas Mikkelsen en cinquième position. Jari-Matti Latvala s’est dit satisfait, après les problèmes de chauffe de sa Yaris aient été résolus.

Suninen a perdu près de 2’30" après avoir tapé une cloture en sortant large d’un virage. Le Finlandais pensait avoir crevé, mais il s’agisssait plutôt d’un bris de suspension.

Après son tonneau de la matinée, Elfyn Evans a abandonné à l’assistance. Son copilote Daniel Barritt a été transporté à l’hôpital pour des contrôles et l’abandon est définitif.