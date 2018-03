Thierry Neuville a marqué les esprits lors de la spéciale d’ouverture du Rally Guanuajuato Mexico. Sur les routes pavées et dans les tunnels de l’ancienne cité minière, le pilote Hyundai s’est montré plus rapide que tous ses rivaux.

Par dizaines de milliers, les spectateurs mexicains ont recréé l’ambiance d’un carnaval dans la pittoresque cité. Neuville a saisi l’occasion de faire briller sa Hyundai i20 : il a signé le meilleur temps avec 1"9 de marge en seulement 2,53 km !

D’ordinaire, les pilotes sont plutôt séparés dans quelques dixièmes à l’arrivée d’une des spéciales les plus atypiques de la saison. D’ailleurs, les chronos étaient serrés jusqu’à ce que Neuville ne s’élance...

"C’est un super départ mais cela sera un week-end difficile", prédit le Belge, qui sera premier sur la route demain. "J’essaierai de me faire plaisir. Je suis heureux d’être ici, c’est une super ambiance."

Plus rapide jusqu’à l’entrée en scène de Neuville, Tänak est donc deuxième. Au volant de sa Toyota Yaris, l’Estonien devance Sébastien Ogier d’un dixième. Le Gapençais était à l’attaque et on l’a vu décoller sur un des nombreux trottoirs au début de la spéciale.

Le top 6 est complété par deux Toyota Yaris, celles de Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi, ainsi que par Andreas Mikkelsen. Les cinq pilotes classés derrière Neuville sont regroupés en 1"3.

Après un retour à León, les équipages seront de nouveau en action demain matin, avec les premières spéciales dans les montagnes situées à l’est de la ville. Deux boucles identiques, constituées de trois spéciales poussiéreuses à souhait, seront complétées par trois courtes spéciales sur asphalte pour un total de 155,15 km.