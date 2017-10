Le promoteur du Grand Prix des USA, Bobby Epstein, avait indiqué lors de sa course qu’il souhaitait toujours une séparation de son Grand Prix de celui du Mexique, qui se suivent au calendrier.

Selon lui, le Mexique devrait se tenir en même temps que le Grand Prix du Canada et celui des USA en même temps que le Brésil. Cela permettrait aux fans d’éviter de faire un choix entre ces deux courses très proches, qui se tiennent au Texas et à Mexico.

Alejandro Soberon, le promoteur du GP du Mexique lui a répondu.

"Bobby est un gars fantastique et je l’aime beaucoup. Et je pense que c’est une bonne idée de séparer nos deux courses. Mais je l’invite plutôt lui à avancer sa course en juin, avec le Canada."

"Cela aurait encore plus de sens selon moi. Nous, nous ne pouvons pas le faire parce qu’en juin nous sommes dans le plus gros mois de pluie de la saison. Il y aurait beaucoup trop de risques d’annulation des séances ou de la course."

"De plus nous avons notre fête des morts en octobre et toute la Formule 1 est devenue fan de cet évènement lié à notre culture."