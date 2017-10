C’est sous un soleil de plomb que les premiers essais libres du Grand Prix du Mexique se disputent et pour cette séance, plusieurs pilotes de réserve ont été appelés.

Leclerc remplace Ericsson chez Sauber, Giovinazzi remplace Grosjean chez Haas, Gelael remplace Gasly chez Toro Rosso et Alfonso Celis Jr remplace Esteban Ocon chez Force India, ce qui prive les trois Français de roulage sur cette première heure et demie.

Les pilotes ont d’abord fait un tour d’installation mais le début de séance a été très calme, la piste étant très poussiéreuse sur le circuit de Mexico pour ces premiers essais. Les équipes se sont pliées à quelques essais aérodynamiques, à l’image de Red Bull et McLaren, pour tester la faible résistance à l’air due à l’altitude du circuit.

Bottas a signé le premier tour de référence en 1’21"212 avant de l’améliorer de près de sept dixièmes. Lewis Hamilton a eu un peu plus de difficultés dans la première heure avec notamment une sortie de piste sans gravité.

Hartley a été victime d’un problème moteur tandis que Vandoorne n’a pas roulé après ses essais aérodynamiques car McLaren a été obligée de lui changer son bloc moteur. Kevin Magnussen a également subi des ennuis mécaniques.

La séance a été arrêtée par un drapeau rouge après une sortie de piste d’Alfonso Celis Jr à la sortie du stade, tandis que Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen se sont fait une frayeur lorsqu’ils ont accéléré.

Ce sont finalement les Mercedes de Bottas et Hamilton qui devancent les Red Bull de Verstappen et Ricciardo et les Ferrari de Vettel et Räikkönen. Pérez, Alonso, Massa et Hulkenberg complètent le top 10.

Charles Leclerc était à une demi-seconde de Wehrlein dans la Sauber tandis que Gelael, malgré un roulage complet, a fait à peine mieux que Hartley qui n’a accompli que 10 tours. Alfonso Celis ferme la marche des pilotes ayant signé un chrono, juste devant Vandoorne.