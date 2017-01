L’un de sujets brûlants de la saison 2016 aura été Max Verstappen, de par sa promotion chez Red Bull, de par ses performances en piste, mais aussi du fait de ses débordements dans la lutte directe face à ses rivaux. Mais une chose est sûre, il est aujourd’hui l’un des pilotes les plus suivis, les plus côtés, et qui sera le plus observé la saison prochaine. Pas de quoi impressionner Roberto Merhi qui voit plutôt un opportunisme bien placé.

"Max était au bon endroit au bon moment" assène-t-il. "Il n’y a aucun doute qu’il est un excellent pilote, mais il est aussi vrai que tout lui a souri".

L’Espagnol note que Verstappen a échappé à de nombreuses sanctions suite à son comportement : "Je ne sais pas si c’est parce qu’il est jeune ou parce que cela amenait du spectacle".

En fin observateur de la saison passée, Merhi classe Sebastian Vettel au rang des déceptions, après que l’Allemand a vécu une saison compliquée sans aucune victoire, marquée par une malchance tenace, des performances effacées et un comportement relâché à la radio : "Je ne sais pas s’il a eu une mauvaise année, si Räikkönen en a eu une bonne, ou si c’était un peu des deux".

L’ancien pilote Manor revient aussi sur la dernière course de la saison et sur le duel entre les pilotes Mercedes, en regrettant que l’équipe ait donné des consignes à Lewis Hamilton alors que la lutte et la tension étaient à leur paroxysme.

"Hamilton faisait simplement ce qu’il avait à faire et même si c’était son équipier en face, il jouait sa dernière carte pour être champion. J’aurais fait pareil et même pire. Je ne peux pas comprendre Mercedes car ils avaient déjà le titre constructeurs et le titre pilotes était assuré".