L´ancien pilote de Formule 1 Roberto Merhi prévoit une saison à venir très difficile pour le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes

Dernièrement, tout semble indiquer que c´est Valterri Bottas qui a obtenu la place laissée vacante par Nico Rosberg, qui a soudainement quitté la discipline juste après avoir remporté le championnat du monde.

Mehri ne cache pas qu´il serait ravi d´avoir une telle opportunité.

« Bien sûr ! » affirme-t-il. « Entre autres, parce que piloter une Mercedes cela veut dire que la seule chose dont vous avez besoin pour gagner le titre est de battre Hamilton. »

« C´est comme si on me disait qu´il y avait une place de libre chez McLaren, et que tout ce que j´aurais à faire serait de battre Alonso ! Je serais ravi d´y être, mais battre ces gars-là serait une autre histoire. »

Le pilote espagnol rappelle que la tâche pour le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton sera plus que difficile.

« La personne qui sera chez Mercedes aura à battre Hamilton et c´est presque impossible. Rosberg a réussi lors de sa 3e tentative, donc il a eu besoin de temps pour tout faire parfaitement et sans faillir. Jenson Button a battu Hamilton lors d´une mauvaise année pour Lewis, mais je pense que, de la grille actuelle, seulement Alonso pourrait le battre maintenant. »

« Nico l´a battu, et je ne suis pas en train de dire que c´est par chance, mais il est vrai qu´il a bénéficié de certaines choses qui se sont déroulées en sa faveur. »