En prolongeant Valtteri Bottas pour une année seulement, Mercedes se laisse clairement des options ouvertes pour 2019.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe allemande, assume totalement ce choix, puisque de nombreux bons pilotes se retrouveront sur le marché des transferts. A commencer par Daniel Ricciardo et, peut-être, Max Verstappen.

Même si le Hollandais a un contrat apparemment ferme jusqu’à la fin de la saison 2019, il a clairement laissé entendre qu’il chercherait à partir de Red Bull si la situation ne progressait pas nettement en 2018.

"Je ne peux pas le blâmer de commencer à regarder ailleurs," reconnait lui-même le Dr Helmut Marko.

Et ailleurs ce serait donc Mercedes, ou Ferrari... puisque Kimi Raikkonen a aussi été prolongé pour un an seulement.

"Nous sommes très heureux de Valtteri et c’est donc pour cela que nous souhaitons continuer avec lui en 2018. Cependant nous voulons garder toutes nos options ouvertes pour 2019," explique aujourd’hui Toto Wolff.

Mika Salo, le compatriote de Bottas, s’est réjoui pour le pilote Mercedes et comprend la position de l’équipe.

"Presque dès sa première course pour eux, Valtteri a montré qu’il pouvait gagner des courses quand Lewis ne le pouvait pas. Il est donc parfait pour le job qu’on lui demande. Mais Mercedes veut peut-être un autre grand nom en 2019. Il faut dire que le marché des transferts a été un peu étrange cette année, avec, finalement, peu de grands changements."

Pour Salo, Bottas devra donc inévitablement briller encore plus en 2018.

"Cette année, il a piloté une voiture conçue pour Lewis. Ce ne sera plus le cas l’an prochain, il a pu aider au développement et adapté la voiture à son style. Il devrait donc être capable de lutter pour le titre dès le début de la saison et ce sera important pour ses chances de rester après."