Il ne reste plus que deux courses cette saison et Mercedes est désormais assurée de remporter les titres mondiaux. Comme l’a confirmé Toto Wolff, l’équipe allemande ne va pourtant pas se relâcher en cette fin de saison et vise la victoire, à Interlagos comme à Abu Dhabi.

Chaque équipe avait déjà basculé, depuis la pause estivale, la moitié de ses ressources à la préparation de la saison 2018 (selon Mercedes). Ce travail de préparation va encore s’accentuer à l’occasion de ces deux derniers Grands Prix, chez Force India (assurée de finir 4e au classement des constructeurs), mais aussi du côté de la firme à l’étoile.

Lors de ceux dernières courses, à Interlagos comme à Abu Dhabi, Mercedes a prévu de tester de « nouveaux et intéressants concepts » et autres « expérimentations » techniques. Perdre du temps le vendredi est en effet maintenant beaucoup moins dramatique !

Ces pièces pourraient être réutilisées le dimanche si elles donnent satisfaction ou si l’équipe estime avoir besoin de davantage d’informations.

L’expérimentation de Mercedes ne se limitera pas aux pièces aérodynamiques. Les mécaniciens vont également tester de nouveaux appareils de mesure de données, comme de nouveaux « rakes » (« râteaux », instruments de mesure de données aérodynamiques utilisés souvent en essais privés).

Les mécanos de Mercedes pourront également apprivoiser de nouveaux équipements utilisables lors des arrêts aux stands, dans des conditions de week-end de Grand Prix. Là encore, un temps d’adaptation sera nécessaire, mais ce sera autant d’avance prise sur la saison prochaine…

L’attention de Mercedes sera enfin focalisée sur les essais privés après la course d’Abu Dhabi. Ce sera l’occasion de tester les pneus Pirelli 2018 pour la première fois et une telle approche est décisive afin de pouvoir faire les premiers choix d’allocations de pneus pour la saison prochaine. L’écurie allemande pourrait donc appeler en renfort ses deux pilotes titulaires, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, vu l’importance de ces deux jours.