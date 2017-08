Mercedes a obtenu une clarification de la part de la FIA en sa faveur, concernant la consommation d’huile moteur.

L’équipe allemande aurait rompu un accord à l’amiable avec les autres motoristes en introduisant à Spa un nouveau moteur, et non à Monza. En conséquence les moteurs de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas auront le droit de consommer 1,2 litre d’huile tous les 100 kilomètres, au lieu de 0,9, et ce tout au long de leur cycle de vie, c’est-à-dire y compris à Monza et lors des courses suivantes.

En effet, à partir de ce Grand Prix d’Italie, tout nouveau moteur introduit par Mercedes, Ferrari, Renault ou Honda devra se contenter de la nouvelle norme, y compris les Mercedes de même spécification que Spa qui arriveront sur les Williams et Force India.

Lorsque Mercedes devra remplacer les moteurs de ses propres pilotes, elle devra aussi respecter la consommation de 0,9 litre d’huile aux 100 kilomètres. En attendant, Mercedes dispose donc de 4 à 5 courses avec l’ancienne norme... et donc un peu plus de chevaux !