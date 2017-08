Alors qu’elle possède actuellement l’avantage de mener une bataille à deux pilotes contre un au championnat, l’équipe Mercedes pourrait voir cet avantage se retourner contre elle au moment où les deux pilotes risquent de se prendre des points.

Pour le moment, aucune consigne n’a été donnée et Lewis Hamilton a joué le jeu en Hongrie en rendant la troisième place que Bottas lui avait offerte quelques tours plus tôt pour essayer d’aller chercher le podium.

"Certaines personnes disent que nous avons été naïfs à Budapest" explique Toto Wolff. "Mais notre règle est de dire que les deux pilotes ont la même chance pour le titre et nos deux pilotes savent qu’on tient notre parole. C’est important pour l’esprit d’équipe".

La différence entre cette saison et les précédentes se situe dans le fait que le rival n’est pas l’autre pilote Mercedes, mais un pilote Ferrari : "Nous ne voulons évidemment pas perdre le championnat parce que nous avons été trop sportifs. Le fait est qu’il n’y a pas de trophée pour le fair play. La Formule 1 est plus difficile que ça et nous devrons adapter nos principes".

Cette adaptation verra donc l’équipe ajuster ses décisions au fur et à mesure des courses, en se basant sur le déroulement de celles-ci, de manière à optimiser les chances de titre de l’un ou l’autre des pilotes et évidemment, de l’équipe.

"Nous avons beaucoup pensé à cela dernièrement et je peux dire que nous voulons laisser le maximum de liberté à nos pilotes. Il est impossible d’anticiper ce qu’il se passera et de prévoir chaque scénario mais Ferrari a un avantage du fait que Sebastian est leur leader évident et que Kimi le couvre".

"Dans les dernières années, nous n’avons pas pris cette approche et à chaque fois qu’une situation se présentera en course, nous prendrons des décisions qui dépendront de leur effet sur l’issue du championnat" conclut-il.