Mercedes est sur le point de rejoindre Ferrari dans le domaine de la gestion des pneus Pirelli.

C’est ce que clame Valtteri Bottas, l’un des pilotes de l’équipe allemande, qui a beaucoup travaillé aux côtés de Lewis Hamilton ces dernières semaines afin de résoudre les problèmes de fonctionnement des gommes 2017 sur la W08.

"Ce n’est plus un secret : notre Mercedes est une monoplace très sensible. Mais si nous réussissons à mettre le doigt sur les bons réglages, alors elle est très rapide. La difficulté c’est justement de trouver ce bon réglage, sur chaque circuit," explique le Finlandais.

"Ferrari est actuellement très forte dans ce domaine. Lors de cette première partie de saison, elle a été meilleure que nous pour gérer les pneus. Mais nous progressons, comme nous l’avons vu à Montréal."

Lors du Grand Prix du Canada, Bottas a pourtant semblé très loin de pouvoir signer les mêmes performances que Lewis Hamilton.

"Oui mais je vais essayer de le battre, sur chaque circuit. Essayer de le battre, c’est une grande motivation, mais ce n’est évidemment pas, comme vous vous en doutez, un équipier facile !"

"La prochaine course, c’est Bakou, un circuit qui me convient je pense. Mon but est toujours de gagner d’autres courses et, un jour, le titre. En attendant il est important pour moi de montrer que je peux être constamment performant pour mon équipe."