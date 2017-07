Comme nous vous le rapportions, des rumeurs apparues en début de week-end à Silverstone faisaient état d’une envie de Lewis Hamilton de finir sa carrière chez Ferrari, en signant avec la Scuderia à partir de 2019, à la fin de son contrat actuel avec Mercedes.

Toto Wolff n’a pas cherché à confirmer ou à démentir ces rumeurs, mais le patron de Mercedes F1 est clair : il apprécie beaucoup le triple champion du monde et il pense que la réciproque est vraie.

"Nous avons une très bonne relation et nous parlons évidemment de l’avenir ensemble. Mais c’est un championnat qui est très difficile et s’annonce très serré, donc nous nous concentrons sur la compétition pour le moment," commente l’Autrichien.

"Lewis est cependant très lié à Mercedes et nous l’apprécions beaucoup en tant que pilote. Je pense que c’est la même chose pour lui alors nous allons essayer de trouver, quand le temps sera venu, un accord pour le futur."

Wolff a aussi tenu à répondre à Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, qui aurait suggéré à travers les médias de ne prolonger qu’une seule année chez Ferrari afin de se laisser la porte ouverte pour 2019 (pour aller chez Mercedes).

"Christian aime bien mettre son grain de sel quand il s’agit de McLaren et nous ou Ferrari et nous. Nous avons une stratégie pour les pilotes qui est très claire : nous adorons nos deux pilotes actuels, Lewis et Valtteri. Ils fonctionnent très bien ensemble et si la décision était purement la mienne, que je pouvais choisir seul, je leur dirai de piloter pour nous de nombreuses années."