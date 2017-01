Mercedes a choisi de ne pas prendre de risque dans le remplacement de Nico Rosberg, en confiant le baquet laissé libre à un pilote expérimenté.

Beaucoup ont critiqué le choix de la marque à l’étoile de ne pas confier ce baquet à un des pilotes de son programme "jeunes", tel que Pascal Wehrlein. C’était notamment l’avis, hier, du consultant de Red Bull pour le sport automobile, Helmut Marko.

Pour l’Autrichien, "pas de risque, pas de fun". Et pour d’autres, il serait temps que le programme jeunes de Mercedes permette aux pilotes d’arriver dans le top team.

Cela arrivera selon Toto Wolff, mais il n’est pas question de précipiter les choses. Mercedes a une approche différente de Red Bull en la matière.

"Le premier exercice était de réfléchir à qui était sur le marché, à ce que je pouvais faire," confie Wolff au journal L’Equipe.

"Personne, surtout pas nous, ne s’attendait à ce départ. Avec Pascal (Wehrlein) et Esteban (Ocon), nous avons un programme de jeunes pilotes. Mais notre idée est de les faire mûrir, pas de les jeter sans préparation dans un milieu inapproprié. Il faut agir avec intégrité morale."

Ocon était déjà lié à Force India mais Wehrlein n’avait pas encore signé chez Sauber. Ce dernier n’a donc jamais été considéré par Mercedes pour remplacer Rosberg.

"Il a toujours été une option, au contraire. Il est rapide et brillant. Mais il est dans une phase de développement. Il doit pouvoir commettre des fautes, apprendre. Ce qu’il n’aurait pas pu pas faire chez nous. Regardez Sergio Perez, Heikki Kovalainen ou Kevin Magnussen. Ils sont arrivés trop tôt chez McLaren. Ils n’étaient pas assez armés."

Même raisonnement pour Ocon.

"Oui, d’autant plus qu’Esteban avait signé un contrat avec Force India. Il ne faut pas briser des carrières en allant trop vite. Je ne veux pas brûler les jeunes en qui nous croyons."

Red Bull a cependant livré le parfait contre-exemple avec Max Verstappen. Propulsé dans le top team autrichien au bout d’un an à peine...

"Ah, Verstappen. C’est un très grand talent. Mais il ne faut pas négliger que même Max a fait ses classes. Red Bull l’a parfaitement préparé. Il a d’abord roulé le vendredi matin, puis une saison et demie chez Toro Rosso. Et même quand il est arrivé chez Red Bull, il n’avait pas à se battre pour le titre mondial, ni à se mesurer à un pilote du talent de Lewis Hamilton. Il a gagné une course contre dix-neuf pour nous. Mais il n’a pas toujours été aux avant-postes. Et il a commis des erreurs comme à Monaco ou Austin. Il faut être armé pour vivre cette expérience. Et si vous la ratez, on ne vous donnera pas une seconde chance."