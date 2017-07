Bien qu’elle avait signé le doublé en 2016 sur le Hungaroring, l’équipe Mercedes n’a pas toujours fait office de favorite sur le tracé proche de Budapest.

Battue par Ferrari en 2015, l’équipe allemande s’est toujours montrée moins à son avantage sur un circuit qui met moins en valeur la performance pure d’un châssis et l’efficacité aérodynamique.

"Je pense que Ferrari y sera très performante" explique Mika Salo, avant de préciser son idée au sujet des flèches d’argent.

"Mercedes pourrait être de nouveau en difficulté à cause de leur empattement long cette année. Evidemment, cette équipe est performante sur chaque piste et les qualifications seront cruciales puisqu’on ne peut pas dépasser sur le Hungaroring. En se qualifiant bien, une grosse partie du travail de la course est faite".

Sebastian Vettel avait reconnu que le problème de Ferrari résidait beaucoup plus dans sa performance en qualification que sur son efficacité en course.

Toto Wolff, quant à lui, préfère également se montrer prudent quant aux performances de son équipe en Hongrie.

"J’ai d’abord envie de voir comment notre voiture fonctionne sur une piste sinueuse et avec des températures élevées. Cela pourrait nous donner une image d’ensemble plus complète de notre compétitivité globale avant la pause".