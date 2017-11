Que l’on parle du classement des constructeurs ou de celui des pilotes, Mercedes est désormais certaine de pouvoir triompher à Abu Dhabi.

« Ce serait tentant de penser qu’il n’y a plus de pression désormais pour les deux dernières courses de la saison » estime logiquement Toto Wolff, le patron de l’écurie. « Mais on ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité en pensant une telle chose » précise-t-il juste après.

« Nous sommes déterminés à remporter ces deux courses, pour rester sur un élan positif pour aborder l’hiver. On ne va pas se relâcher juste parce que l’affaire du championnat est maintenant réglée. »

« En fait, ces deux prochaines courses résument les principes qui nous définissent. Nous aspirons à l’excellence dans tout ce que nous faisons, du premier tour du déverminage hivernal à Silverstone, jusqu’au dernier tour des essais privés à Abu Dhabi. Et à chaque fois que nous courons, nous courons pour gagner. C’est avec cet état d’esprit que nous nous rendons à Sao Paulo » poursuit Toto Wolff.

Pour Mercedes, le dernier enjeu comptable est d’assurer la 2e place du classement à Valtteri Bottas, devant Sebastian Vettel. Pour autant, Toto Wolff se méfie surtout de la concurrence de Red Bull.

« Lewis est au sommet de sa forme en ce moment, et il sera déterminé à ajouter une autre victoire à Interlagos, après son succès de l’an dernier. Valtteri a fait un pas en avant prometteur au Mexique et voudra poursuivre sur cet élan à Interlagos. »

« Comme les dernières courses l’ont montré, remporter des courses n’est jamais facile. Red Bull a gagné deux fois ici lors des quatre dernières années, et même si nous avons remporté les deux autres courses, Ferrari demeure un rival formidable. »

« Maintenant que la bataille pour les championnats est terminée, la bataille pour 2018 a déjà commencé » conclut Toto Wolff.