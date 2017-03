Pour Mercedes, les essais de Barcelone se déroulent jusqu´à présent sans aucune ombre au tableau, avec une voiture qui semble très bien née.

Que ce soit avec Lewis Hamilton ou avec Valtteri Bottas au volant de la Flèche d´Argent, l´écurie a enchaîné les kilomètres lors des 4 premiers jours.

Le responsable de la performance, Mark Ellis, fait son premier bilan.

« Jusqu´à maintenant, tout se déroule bien. Nous avons effectué beaucoup de tours et notre programme est bien respecté. Nous testons tous les scénarios possibles avant la première course à Melbourne, et nous avons achevé un travail de performance "de base" avec les nouvelles voitures et les nouveaux pneus. »

Le Britannique rappelle une chose souvent oubliée dans cette phase de tests.

« Dans la préparation de la saison, il ne s´agit pas seulement de trier les problèmes que l´on rencontre la voiture. Nous envisageons toutes les situations possibles, qui pourraient se passer pendant un week-end de course. La mise au point standard de la voiture, tous les scénarios possibles avec les pilotes, les entraînements des arrêts au stand, le format du week-end de Grand Prix – il nous faut tout essayer et s´exercer à tout, et tout cela, en même temps que d´essayer de rendre la voiture plus rapide. »

Ellis n´oublie pas évidemment de surveiller la concurrence : il la garde bien dans son viseur.

« La Ferrari a été ces deux derniers jours, avec ses deux pilotes, très rapide – c’est certain sur un tour. Ils ont l´air de s´être beaucoup concentré sur le rythme sur un seul tour, alors que nous nous sommes concentrés sur des longs relais. C´est pourquoi il est difficile de faire une comparaison. Nous ne sous-estimons pas nos adversaires et chacun d´entre nous peut se révéler être une surprise. »