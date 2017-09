Le président de Daimler, Dieter Zetsche, assure que Mercedes ne pense pas encore à l’après-2020 pour ce qui est de la F1.

Le groupe allemand a récemment redéfini sa stratégie dans le sport automobile en se retirant du DTM pour se concentrer sur la Formule E. La Formule 1, quant à elle, devrait à nouveau changer d’ère en 2021, année qui verra l’introduction des nouvelles règles moteur.

S’exprimant au salon de l’automobile à Francfort, Dieter Zetsche n’a pas encore voulu confirmer que Mercedes sera toujours présente en F1 en 2021. Il attend certainement la définition des prochaines règles moteur pour ce faire…

« La F1 est liée à notre histoire et à notre marque. C’est un élément qui a aidé notre marque à se développer, à la rendre plus jeune, donc pour le moment, je ne vois pas de changement de stratégie avant 2021. Les Accords Concorde prendront fin à cette date et je n’y pense pas même encore. »

« Nous avons décidé de quitter le DTM et de commencer le projet Formule E. Pour le moment, cette série est une plateforme sociale et médiatique, mais nous voulons aider à accroître le niveau de compétition entre les équipes. »