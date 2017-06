Les spéculations sont de plus en plus intenses : McLaren et Mercedes auraient bien un pré-accord, activable à la fin juillet, au cas où Honda ne pourrait pas prouver sortir de sa situation actuelle de manque de compétitivité et de fiabilité.

Mais Toto Wolff a, encore une fois, refuser de commenter, afin de ne pas gêner la relation actuelle, très tendue, entre McLaren et Honda. Une relation dont l’issue sera connue d’ici un mois et demi.

"Fournir McLaren en 2018 ? Ce n’est pas notre priorité du moment," répond le patron de Mercedes F1.

"Ce que nous aimerions, encore une fois et par dessus tout, c’est que Honda et McLaren s’en sortent dans leur relation. Honda est un grand constructeur, ils ont des difficultés mais toutes les ressources pour s’en sortir avec le temps."

Mercedes n’exclut rien mais les choses devront se faire dans l’ordre.

"Si vous êtes la nouvelle mariée, vous voulez que le couple soit déjà divorcé avant de sauter dans le lit," ironise Wolff.

"Le plus important, sur le marché actuel, reste tout de même que Honda soit performant et reste dans le sport. Ils doivent avoir de bons accords avec des équipes clientes ou d’usine. Ne pas interférer, c’est notre priorité."

"Et la priorité c’est aussi que Honda reste en Formule 1, que Honda ait une relation qui fonctionne avec ses équipes clientes. Voilà pourquoi nous ne commenterons pas plus ce sujet pour le moment."