La décision prise par Mercedes de chausser des gommes tendres à ses pilotes en vue du dernier relais de la course, après le passage de la voiture de sécurité, a étonné. Alors que les Ferrari, toutes deux menaçantes, s’équipaient des gommes les plus tendres, c’est le composé le plus dur qui a été monté sur les W08 de Hamilton et Bottas.

Si le premier a pu attaquer très fort et les malmener sans problème, le second a eu des difficultés à les mettre en température et a perdu deux places dans le premier tour de relance. Toto Wolff assure toutefois que la décision était la meilleure que Mercedes pouvait prendre.

"Comme je l’ai dit après l’arrivée, quand on m’a posé la question à chaud, nous n’avions plus de pneus ultra-tendres neufs, ils avaient été utilisés en qualifications et je pense qu’ils nous avaient donné l’avantage à ce moment-là" explique le directeur de Mercedes. "Nous espérions que les tendres seraient les plus rapides pour les 14 derniers tours".

"Les ultra-tendres étaient clairement une bonne option pour les deux premiers tours d’attaque après la relance, mais pas plus. Il y avait de nombreuses discussions à ce sujet, à savoir si l’on devait choisir deux stratégies différentes ou leur donner les ultra-tendres à tous les deux. Mais les données montraient que les tendres seraient plus rapides sur la longueur du relais et c’était vrai".

La période de voiture de sécurité a été amenée par un accrochage entre les pilotes Force India qui ont laissé de nombreux débris en piste. Ne les ayant pas vus, Hamilton a critiqué la décision de neutraliser la course "à la manière de la Nascar", mais Wolff assure que la direction de course a bien fait d’appeler en piste la voiture de sécurité.

"Je pense que Lewis n’a pas vu la quantité de débris en piste. C’était une décision plus sure car on veut éviter des accidents à cause des débris de carbone qui peuvent provoquer une crevaison, mais je comprends sa frustration. Finalement, ça l’a aidé car il avait une cloque sur l’arrière droit et je pense qu’au final, il sera heureux de cette interruption".

Mercedes avait décidé de compromettre ses performances dans le deuxième secteur pour gagner en vitesse de pointe, ce qui semble avoir été une bonne décision en voyant Hamilton empêcher Vettel de passer.

"Nous avions enlevé de l’appui pour le deuxième secteur, nous avions opté pour des réglages plus rapides. L’appui sacrifié en qualifications nous a ralenti dans le deuxième secteur mais nous a donné une voiture plus rapide dans les premier et troisième secteurs. Ferrari avait plus d’appui et de traînée et avec nos outils et nos modes moteur, nous avons pu rester devant".

"Lewis a été incroyable et a parfaitement conclu un week-end fantastique. C’est un grand résultat et une performance sans faute. Il s’est très bien défendu lors des premiers tours et il a ensuite lutté à chaque tour pour creuser l’écart. Valtteri a eu des difficultés avec la voiture ce week-end, surtout au niveau de la motricité. Nous devons comprendre ce qu’il s’est passé et cela dit, je pense qu’il sera le premier à se dire fautif des places perdues à la relance".