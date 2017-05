Les pneus Pirelli pourraient bien déterminer le résultat du Grand Prix d’Espagne, ce week-end, en faisant pencher la balance en faveur de Mercedes ou de Ferrari.

En cause, le pneu le plus dur sélectionné pour la première fois cette saison et semble mieux adaptée à la W08 produite par l’équipe allemande.

"Ce sont des pneus très, très durs," reconnait Hamilton. "La fenêtre de fonctionnement est donc plus large et ce n’est pas pour nous déplaire, étant donné nos problèmes dans ce domaine en ce début de saison. Il va être intéressant de voir comment ils vont fonctionner lors de la suite de ce week-end."

L’ancien pilote de F1 Marc Surer confirme : "La Ferrari est plus douce avec ses pneus, ce qui lui permet de tirer un bon avantage sur sa rivale avec les pneus plus tendres. Avec cette sélection de pneus les plus durs de Pirelli, la bataille pourrait pencher à nouveau en faveur de Mercedes ce week-end."

Plusieurs pilotes ont critiqué la sélection des pneus de Pirelli pour Barcelone. Romain Grosjean rappelait que Sebastian Vettel réussissait plus de 25 tours ici cet hiver avec les pneus les plus tendres.

Chez Sauber, Pascal Wehrlein conclut : "Lors de ces essais, les ultra-tendres tenaient bien ici. Certes il fait plus chaud en mai qu’en mars mais la différence n’est pas énorme. Je pense vraiment que les pneus pour ce week-end sont trop durs."