Tata Communications, fournisseur officiel de la Formule 1 en connectivité et partenaire technologique de l’écurie Mercedes, lance aujourd’hui la quatrième édition du prix F1 Connectivity Innovation et son premier challenge autour de l’Internet des Objets (IoT).

Ce premier défi, introduit par Mercedes, demande aux fans de F1 et aux amateurs de technologie de proposer des idées de solutions IoT qui pourraient être utilisées par l’équipe Mercedes de façon à améliorer ses performances lors des Grands Prix.

Pour avoir la chance de gagner le grand prix de 50 000 $ US, les fans doivent concevoir une solution IoT qui aide l’écurie Mercedes à améliorer sa compétitivité dans trois domaines clés : la performance humaine, les opérations liées à la course et la gestion de la logistique.

Cette solution devra inclure la minimisation de l’impact du décalage horaire sur les ingénieurs et les pilotes, l’amélioration des performances des composants hors voiture tels que les couvertures de pneus et les unités de stockage de données et l’arrivée en temps opportun du fret pour chaque Grand Prix.

"Le calendrier du championnat de Formule 1 nous pousse à la perfection en matière de performances humaines, d’opérations de course et de logistique," déclare James Allison, directeur technique de Mercedes F1. "Nous souhaitons mesurer et optimiser toute l’activité de nos ingénieurs et de nos pilotes qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, ainsi que la façon dont nous gérons un grand nombre d’appareils et d’équipements hors-route pour nous donner les meilleures chances de réussite sur la piste. Par exemple, nous avons un coach dédié à l’analyse des performances humaines qui conseille nos conducteurs et nos ingénieurs à travers des modèles d’optimisation du sommeil pour faire face au vols long-courriers et ainsi améliorer la collaboration sur la piste."

Lewis Hamilton, triple champion du monde, sera l’un des juges du F1 Connectivity Innovation Prize.

"La Formule 1 est intimement liée aux nouvelles technologies et au fait de repousser les limites toujours plus loin ; c’est ce que j’aime dans ce sport. L’Internet des Objets a le potentiel d’apporter des avantages concurrentiels à notre équipe et de changer la façon dont les fans suivent le sport aussi. C’est ce qui rend cette compétition si excitante. J’ai hâte de voir les idées des fans pour ce défi."