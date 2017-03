Alors que toutes les équipes alignent des voitures entièrement nouvelles ces jours-ci à Barcelone, les deux équipes favorites du championnat, Mercedes et Red Bull, s’attendent à être au centre de plaintes à Melbourne. Il se dit en effet que leurs suspensions "actives", qui jouent un rôle aérodynamique, pourraient être contestées par d’autres équipes, notamment Ferrari.

"Si Arrivabene veut avoir l’air idiot, il peut tranquillement continuer à travailler dans cette voie" aurait déclaré une source interne à Mercedes.

Toto Wolff affiche quant à lui une confiance sans bornes, après une clarification envoyée hier par la FIA. Une équipe aurait déjà été avertie par la Fédération que des modifications sont nécessaires et cela doit donc être Red Bull car l’Autrichien déclare : "Notre système a toujours été légal, cette clarification ne nous concerne en rien".

Ces plaintes pourraient en effet être dirigées à l’encontre de Red Bull, plus que vers Mercedes... mais Christian Horner ne semble pas non plus s’en inquiéter, justifiant le côté vague du règlement qu’il est possible d’interpréter.

"Nous dépensons trop d’argent dans ce domaine, les fans n’en bénéficient pas car il ne voient pas et ne comprennent pas franchement cette technologie" a-t-il toutefois regretté.

"La FIA semble satisfaite de notre interprétation des règles, si quelqu’un a des problèmes avec cela, ils ont amplement le droit de protester".

Un avis que partage Toto Wolff : "C’est toujours envisagé avant le début de la saison. Si quelqu’un veut déposer une plainte, aucun souci. Nous sommes droits dans nos bottes, nous n’allons pas près des territoires dangereux. Peut-être que certaines équipes ont flirté avec les limites du règlement, mais nous n’en savons rien".