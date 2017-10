Mercedes ne s’attend pas à voir Sebastian Vettel abdiquer facilement pour le titre de champion du monde 2017, même si l’Allemand risque de devoir concéder une nouvelle fois beaucoup de points aujourd’hui.

Le quadruple champion du monde va partir dernier sur la grille de Sepang, à cause d’un problème de moteur hier.

"Peut-être qu’il va avoir de la chance avec la météo. Qu’il fera les bons changements de pneus. Il peut avoir de la chance avec la voiture de sécurité. Il ne faut jamais enterrer Vettel," déclare Helmut Marko, son ancien patron chez Red Bull.

"Sa force mentale est très impressionnante. Il doit évidemment espérer de la chance pour la course, il peut finir entre 3e et 5e à la régulière. Ce serait déjà une très bonne limitation des dégâts."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, admet "avoir de la compréhension pour ce que vivent Vettel et Ferrari. Nous sommes aussi passés par là. Lewis avait perdu un moteur ici l’an dernier, en tête de la course. Ou en Hongrie en 2014. Tous les fans veulent une bataille pour le titre qui va jusqu’au bout. Ils ne vont pas lâcher. Ils se battront jusqu’au bout. Ici et après."

Niki Lauda conclut : "un sportif comme Sebastian n’abdique jamais. Jamais."