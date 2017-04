Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, deux des principaux prétendants au titre mondial, reconnaissent après ce deuxième Grand Prix en Chine que les performances de leurs voitures respectives sont réellement très proches.

Pour la première fois dans l’ère des V6 turbo, Mercedes a un véritable rival dans la course au titre mondial et ce rival, c’est le Cheval Cabré.

La Ferrari de Vettel a gagné en Australie, mais Hamilton a de nouveau réussi à placer sa Mercedes en pole à Shanghai, montrant ainsi que le monde de la F1 peut s’attendre à une lutte très serrée pour le titre en 2017.

"Nous avons un léger avantage sur Ferrari dans les sections à grande vitesse," analyse Hamilton. "Mais dans les virages plus lents, ils ont l’air d’être plus rapides."

"Je pense cependant que nos deux voitures sont extrêmement proches - et c’est fantastique pour la suite de la saison !" se réjouit déjà le Britannique, vainqueur du jour.

Vettel est d’accord avec Hamilton sur le fait que les Flèches d´Argent et les Ferrari sont réellement très proches.

"Je dirais que nous avons une voiture qui est bonne dans toutes les situations, mais nous avons vu que Mercedes reste particulièrement forte en qualifications," déclare l’Allemand.

"Je pense que nous avions une meilleure voiture le jour de la course en Australie, nous pouvions voir que Lewis était un peu en difficulté avec ses pneus."

Ignorer l’issue d’un Grand Prix est devenu inhabituel en F1 depuis 3 ans, puisque Mercedes a dominé sans partage la discipline.

"Cela faisait longtemps que je n’avais pas combattu face à Lewis et c’est très amusant de lutter de nouveau face à lui pour des poles et des victoires. J’aime donc beaucoup cette Formule 1 dans laquelle tu peux piloter en course à la limite, comparé à ce que c’était ces dernières années. C’est redevenu ce que cela devait être," conclut Vettel.