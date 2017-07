L’écurie Mercedes n’a pas été dominatrice aujourd’hui en Hongrie, mais cela pourrait changer demain en qualification. C’est bien sûr l’espoir de Valtteri Bottas et de son équipier Lewis Hamilton.

"Il nous reste encore beaucoup à faire," explique Valtteri Bottas.

"Les trois équipes de tête semblent très proches l’une de l’autre. Je n’étais pas satisfait de l’équilibre de ma voiture aujourd’hui, j’avais surtout des difficultés avec le train arrière. Il devrait faire plus chaud demain et nous devons absolument rendre le train arrière de la voiture plus stable. Je crois que c’est vraiment là-dessus que nous devons nous concentrer. Ce devrait être intéressant demain."

Lewis Hamilton est lui aussi assez perplexe.

"Cela n’a pas été le début de week-end le plus facile pour nous. Nous avons terminé cette journée en cinquième position, mais il est clair que notre voiture a du potentiel. C’est très serré entre Red Bull, Ferrari et nous. Ce week-end devrait donc être très intéressant et c’est une bonne chose pour le public. Il nous reste encore beaucoup à faire pour peaufiner les réglages de la voiture. Je pense que nous avons le potentiel, mais il faudra le libérer avant la qualification, car chaque dixième comptera entre les trois équipes de tête."